Двое шахтеров после трагедии на шахте "Абайская" пришли в себя

Состояние у них стабильное, их планируют выписать на следующей неделе.

По информации пресс-службы Управления здравоохранения Карагандинской области, шахтеры Женис Маралбаев и Элайдын Зейналов, пострадавшие после взрыва на шахте "Абайская", пришли в себя, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Женис Маралбаев, всего произошедшего он не помнит.

Внезапная вспышка, взрыв. Вдруг перестал чувствовать запахи, понял, что произошел хлопок, а затем все пропало – потерял сознание. Спасибо ребятам из Шахтинска, они меня вытащили. Я первый, кого они нашли. Нас восемь человек было, лежали на расстоянии метра-полутора друг от друга. Повалил дым. Запищали лампы. У газа нет ни запаха, ни вкуса, но стоит один раз вдохнуть, и уже все. Пришел в себя лишь после того, как спасатели вытащили меня на свежий воздух, – рассказал он.

По словам второго шахтера, все было нормально, никто не знает, как это произошло.

Слышали от ребят, что газ уходит. Сказали, уходит, и все. Уже больше не помню я. Поднялась пыль. Выдували. Меня вытащили. Я там час лежал. Погибшим вечная память, конечно. Трудно вспоминать. Я там шесть лет работаю. Никогда не забудем. Повезло нам, – сказал Элайдын Зейналов.

По словам медиков, состояние пациентов стабильное, их планируют выписать на следующей неделе.

Стоит отметить, что оба шахтера возрастные, Маралбаеву 59 лет, Зейналову – 61 год.

7 ноября на шахте "Абайская" АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел внезапный взрыв с выбросом метана. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь – в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шестеро шахтеров. Начато расследование.

Как сообщил глава МЧС Казахстана Юрий Ильин, семьям всех погибших будет выплачено десятилетнее денежное содержание.

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