Сталлоне рассказал, как чуть не погиб после удара Лундгрена

Актер рассказал, что во время экранного поединка в "Рокки IV" он получил от противника по-настоящему опасный удар.

Актер Сильвестр Сталлоне рассказал, что во время съемок "Рокки IV" получил от актера Дольфа Лундгрена сильный удар, который чуть не стал смертельным, сообщает Zakon.kz.

В интервью для издания Daily Mail актер поведал, что в какой-то момент Лундгрен ударил его в область сердца, причем этот удар можно увидеть в фильме.

Он меня просто размазал. В тот момент я не понял, что произошло, но позже мое сердце начало сходить с ума. Кровяное давление поднялось до 260, и я уже готовился к встрече с ангелами. Следующее, что я помню – аварийный перелет. Сильвестр Сталлоне

Он был доставлен в реанимацию и оставался в отделении интенсивной терапии в течение четырех суток, прежде чем вернуться к работе.

Во время съемок "Рокки" Сталлоне требовал, чтобы все удары наносились по-настоящему, но этот почти смертельный опыт заставил его пересмотреть свои взгляды.

11 ноября – юбилей со дня премьеры "Рокки 4" – самой кассовой части франшизы. Ровно 35 лет назад картина вышла в кинотеатрах.

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