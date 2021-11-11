Как остановить выпадение волос после COVID-19, рассказала врач

Причем у женщин эта проблема встречается чаще, чем у мужчин.

Инъекции в кожу головы гиалуроновой кислоты и витаминов помогут восстановить волосы после перенесенного COVID-19. Такие способы назвала российский врач-дерматолог, трихолог Наталья Шаманская, сообщает Zakon.kz.

Врач посоветовала перед началом лечения сдать все необходимые анализы: общий анализ крови, биохимию на содержание в крови витамина B и D, анализ на гормоны щитовидной железы, пишут "Известия".

Из инструментальных исследований лучше сделать трихоскопию волоса. Трихоскопия – очень информативный метод, при котором можно быстро поставить диагноз на основании компьютерного исследования, – рассказала Шаманская.

Она пояснила, что этот метод позволяет точно выявить такие болезни, как псориаз, алопецию и себорейный дерматит.

Врач рассказала, что при недостатке витаминов и микроэлементов необходимо принимать лекарственные средства или можно применить мезотерапию и биоревитализацию волос. Благодаря последним способам волосы омолаживаются изнутри.

Ранее дерматолог-трихолог Елена Климкина сообщила, что у пациентов, переболевших COVID-19, участилась проблема выпадения волос. По ее словам, пациенты все чаще начали жаловаться на прорежение и выпадение волос на коже головы после коронавируса. Дело в том, что во время заболевания COVID-19 страдает весь организм, как от самой инфекции, так и от токсического действия препаратов для ее лечения.

По статистике за 2020 год, после перенесенного COVID-19 выпадение волос наблюдалось почти у 83% переболевших, причем у женщин эта проблема встречается чаще, чем у мужчин.

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