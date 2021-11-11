СМИ: брата Нурмагомедова задержали в Москве после наезда на полицейского

Позже Усман опубликовал фото в сториз Instagram, где просил всех "успокоиться".

В российских СМИ появилась информация, что полиция задержала Усмана Нурмагомедова – брата знаменитого российского бойца MMA Хабиба в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Zakon.kz.

Как передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, причиной стал наезд на автомобиле на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска.

После случившегося спортсмен вместе с другом Камалом Идрисовым, находившимся с ним в машине во время инцидента, вылетел в Москву.

Позже Усман опубликовал фото в сториз Instagram, где просил всех "успокоиться".

Не знаю, кто и что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали сообщениями, нормально все. Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов провел бой 23 октября в рамках турнира Bellator 269 в Москве. Спортсмен досрочно победил представителя Финляндии Патрика Пиетилу.

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