На брата Нурмагомедова завели уголовное дело

Проигнорировав требования сотрудника полиции остановиться, он возобновил движение и задел другого представителя правоохранительных органов, пришедшего на подмогу.

В отношении российского бойца Усмана Нурмагомедова, брата экс-чемпиона UFC Хабиба, возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дагестанского следственного управления СК РФ. Утром 11 ноября спортсмен вместе со своим коллегой Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву, но при въезде в аэропорт их машина сбила полицейского, стоявшего на КПП. В результате правоохранителю причинены телесные повреждения.

Спортсмена задержали уже в Москве.

Проигнорировав требования сотрудника полиции остановиться, он возобновил движение и задел другого представителя правоохранительных органов, пришедшего на подмогу.

Как отмечает Telegram-канал Baza, причиной остановки автомобиля стало превышение скорости до 207 км/ч. Превышение попало на камеру регистратора, после чего полицейские остановили черную "Камри", в которой ехали Нурмагомедов и Идрисов.

Усман Нурмагомедов выступает под эгидой Bellator MMA. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. На счету борца 14 боев и ни одного поражения.

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