Врач рассказала, чем опасно употребление кофе на голодный желудок

Употребление кофе на голодный желудок может привести к гастриту.

Врач-нутрициолог рассказала, чем опасно употребление кофе на голодный желудок, сообщает Zakon.kz.

Так, чашка кофе с утра, выпитая натощак, приводит к тому, что ЖКТ начинает работать более активно и поэтому повышается секреция соляной кислоты. Из-за этого возникает риск развития гастрита, рассказала в беседе с РИА Новости Кристина Журавлева.

Из-за кофе также в желудке начинают образовываться ферменты, которые должны начать переваривать пищу, однако, так как ее в желудке нет, может произойти нарушение работы поджелудочной железы.

Также специалист рассказала, что нельзя утром пить холодную воду. Она пояснила, что организм плохо переносит холодные продукты и встреча с охлажденной водой для желудка, который еще находится в "спящем режиме", может быть опасной и обернуться стрессом.

Натощак лучше употреблять теплые напитки, подчеркнула нутрициолог.

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