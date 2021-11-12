Более 1200 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 954 146 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 ноября 2021 года. В стране продолжается рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся Алматы. Меньше всего зараженных в Мангистауской области, всего 6 новых случаев, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 121,
- в городе Алматы – 146,
- в городе Шымкент – 32,
- в Акмолинской области – 98,
- в Актюбинской области – 20,
- в Алматинской области – 83,
- в Атырауской области – 28,
- в ВКО – 93,
- в Жамбылской области – 15,
- в ЗКО – 38,
- в Карагандинской области – 135,
- в Костанайской области – 116,
- в Кызылординской области – 24,
- в Мангистауской области – 6,
- в Павлодарской области – 129,
- в СКО – 161,
- в Туркестанской области – 15.
Всего в стране подтверждено 954 146 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан – 160,
- в городе Алматы – 267,
- в городе Шымкент – 27,
- в Акмолинской области – 142,
- в Актюбинской области – 33,
- в Алматинской области – 59,
- в Атырауской области – 13,
- в ВКО – 294,
- в Жамбылской области – 29,
- в ЗКО – 137,
- в Карагандинской области – 176,
- в Костанайской области – 275,
- в Кызылординской области – 40,
- в Мангистауской области – 47,
- в Павлодарской области – 238,
- в СКО – 152,
- в Туркестанской области – 31. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 910 246 человек.
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