Геннадий Головкин анонсировал бой за три титула чемпиона мира

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Головкин опубликовал афишу предстоящего мероприятия, которое пройдет 29 декабря в Японии.
Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин представил официальный анонс боя с обладателем титула WBA Super в этой же весовой категории Риотой Муратой, сообщает Zakon.kz.
Головкин опубликовал афишу предстоящего мероприятия, которое пройдет 29 декабря в Японии.
Большая драма в Японии. Увидимся 29 декабря, – написал боксер на своей странице в instagram.
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