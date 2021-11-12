Геннадий Головкин анонсировал бой за три титула чемпиона мира

Головкин опубликовал афишу предстоящего мероприятия, которое пройдет 29 декабря в Японии.

Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин представил официальный анонс боя с обладателем титула WBA Super в этой же весовой категории Риотой Муратой, сообщает Zakon.kz.

Головкин опубликовал афишу предстоящего мероприятия, которое пройдет 29 декабря в Японии.

Большая драма в Японии. Увидимся 29 декабря, – написал боксер на своей странице в instagram.

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