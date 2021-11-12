Эпидситуация ухудшилась в Шымкенте

Шымкент перешел из "зеленой" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса.

Шымкент перешел из "зеленой" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Костанайская область перешла из "красной" также в "желтую" зону по КВИ.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 ноября 2021 года: В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области. В "зеленой" зоне: Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

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