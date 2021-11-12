В Казахстане утвердили стандарты аккредитации медицинских организаций

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2021 года.
Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 5 ноября 2021 года утверждены стандарты аккредитации медицинских организаций, сообщает Zakon.kz.
Для прохождения аккредитации медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, скорую медицинскую помощь, в том числе с привлечением медицинской авиации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, обеспечивают:
- доступность и качество медицинской помощи;
- оказание доврачебной, первичной медико-санитарной, специализированной либо скорой медицинской помощи населению;
- организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения;
- организацию и осуществление динамического наблюдения за лицами, страдающими хроническими заболеваниями;
- совершенствование деятельности и внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;
- преемственность с другими организациями здравоохранения и межведомственное взаимодействие;
- диагностику и лечение наиболее распространенных заболеваний, а также травм, отравлений или других неотложных состояний;
- обращение лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Кодексом;
- применение медицинских информационных систем при документации процедур ухода и лечения;
- ведение документации в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях;
- охрану семьи, материнства, отцовства и детства, в том числе планирование семьи (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);
- профилактические мероприятия и выявление факторов риска (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);
- скрининговые исследования на раннее выявление заболеваний (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);
- повышение уровня осведомленности населения о широко распространенных патологических состояниях и формирование здорового образа жизни (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);
- иммунизацию против основных инфекционных заболеваний (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);
- гигиеническое обучение населения и разъяснительную работу по безопасному водоснабжению и рациональному питанию населения (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);
- санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в очагах инфекционных заболеваний (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи).
В свою очередь медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарозамещающих и стационарных условиях, обеспечивают:
- доступность и качество медицинской помощи;
- оказание специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи населению;
- организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения;
- организацию и осуществление динамического наблюдения за лицами, страдающими хроническими заболеваниями;
- совершенствование деятельности и внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;
- преемственность с другими организациями здравоохранения и межведомственное взаимодействие;
- диагностику и лечение наиболее распространенных заболеваний, а также травм, отравлений или других неотложных состояний;
- обращение лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Кодексом;
- применение медицинских информационных систем при документации процедур ухода и лечения;
- ведение документации в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях;
- осмотр врача, консультации профильных специалистов по медицинским показаниям;
- диагностические услуги, в том числе лабораторные и патологоанатомические (гистологические исследования операционного и биопсийного материала, цитологические исследования) согласно протоколам диагностики и лечения;
- лечение основного заболевания, послужившего причиной стационарозамещающей терапии, с использованием лекарственных средств и хирургических операций;
- проведение гемодиализа и перитонеального диализа;
- проведение химиотерапии и лучевой терапии (в случае оказания онкологической помощи);
- медицинскую реабилитацию (в случае оказания медицинской реабилитации);
- организацию стационара на дому при острых и хронических состояниях, которые не позволяют пациенту самостоятельно посетить поликлинику;
- обеспечение пациентов кровью, ее компонентами;
- организацию паллиативной медицинской помощи и сестринского ухода (в случае оказания паллиативной медицинской помощи).
Приказ вводится в действие с 21 ноября 2021 года.
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