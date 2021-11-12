В Казахстане утвердили стандарты аккредитации медицинских организаций

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2021 года.

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 5 ноября 2021 года утверждены стандарты аккредитации медицинских организаций, сообщает Zakon.kz.

Для прохождения аккредитации медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, скорую медицинскую помощь, в том числе с привлечением медицинской авиации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, обеспечивают:

доступность и качество медицинской помощи;

оказание доврачебной, первичной медико-санитарной, специализированной либо скорой медицинской помощи населению;

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения;

организацию и осуществление динамического наблюдения за лицами, страдающими хроническими заболеваниями;

совершенствование деятельности и внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;

преемственность с другими организациями здравоохранения и межведомственное взаимодействие;

диагностику и лечение наиболее распространенных заболеваний, а также травм, отравлений или других неотложных состояний;

обращение лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Кодексом;

применение медицинских информационных систем при документации процедур ухода и лечения;

ведение документации в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях;

охрану семьи, материнства, отцовства и детства, в том числе планирование семьи (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);

профилактические мероприятия и выявление факторов риска (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);

скрининговые исследования на раннее выявление заболеваний (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);

повышение уровня осведомленности населения о широко распространенных патологических состояниях и формирование здорового образа жизни (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);

иммунизацию против основных инфекционных заболеваний (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);

гигиеническое обучение населения и разъяснительную работу по безопасному водоснабжению и рациональному питанию населения (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи);

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в очагах инфекционных заболеваний (в случае оказания первичной медико-санитарной помощи).

В свою очередь медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарозамещающих и стационарных условиях, обеспечивают:

доступность и качество медицинской помощи;

оказание специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи населению;

организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения;

организацию и осуществление динамического наблюдения за лицами, страдающими хроническими заболеваниями;

совершенствование деятельности и внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;

преемственность с другими организациями здравоохранения и межведомственное взаимодействие;

диагностику и лечение наиболее распространенных заболеваний, а также травм, отравлений или других неотложных состояний;

обращение лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Кодексом;

применение медицинских информационных систем при документации процедур ухода и лечения;

ведение документации в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях;

осмотр врача, консультации профильных специалистов по медицинским показаниям;

диагностические услуги, в том числе лабораторные и патологоанатомические (гистологические исследования операционного и биопсийного материала, цитологические исследования) согласно протоколам диагностики и лечения;

лечение основного заболевания, послужившего причиной стационарозамещающей терапии, с использованием лекарственных средств и хирургических операций;

проведение гемодиализа и перитонеального диализа;

проведение химиотерапии и лучевой терапии (в случае оказания онкологической помощи);

медицинскую реабилитацию (в случае оказания медицинской реабилитации);

организацию стационара на дому при острых и хронических состояниях, которые не позволяют пациенту самостоятельно посетить поликлинику;

обеспечение пациентов кровью, ее компонентами;

организацию паллиативной медицинской помощи и сестринского ухода (в случае оказания паллиативной медицинской помощи).

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2021 года.

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