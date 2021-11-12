Эксперт Бугаенко: Казахстанские товары становятся все более популярны в Китае

Продукты из Казахстана можно встретить в магазинах Пекина, Сианя и Урумчи.

Эксперт Антон Бугаенко рассказал о популярности казахстанских товаров в Китае.

По его словам, особенно это касается продовольственных товаров.

Китаист отметил, что средний прирост экспорта казахстанского продовольствия на китайский рынок составил 34%, что выше общего прироста экспорта (21%).

В настоящее время на китайский рынок идет более 12% всего экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции. Особенно велика доля китайского рынка в экспорте масла (37%) и фруктов (27%). Продукты из Казахстана можно встретить в магазинах Пекина, Сианя и Урумчи, – заявил китаист.

Бугаенко уточнил, что для дальнейшего усиления позиций на китайском рынке казахстанским предприятиям необходимо увеличивать производство, а также развивать бренды с помощью разных интернет-площадок.

Примечательно то, что на Китайской международной импортной выставке в Шанхае в этом году большинство казахстанских компаний представлены в разделе продовольственной и сельскохозяйственной продукции. В основе казахстанской экспозиции идея экологически чистых продуктов.

В рамках экспозиции представлена продукция отечественных компаний пищевой промышленности по таким категориям, как мука, мясные консервы, молочные продукты, растительные масла, кондитерские изделия и мед, напитки, – заметил Бугаенко.

В выставке принимают участие 27 компаний из Казахстана, главным образом, в онлайн-формате, однако продукция этих участников была доставлена на ЭКСПО.

Говоря в целом об участии Казахстана в Китайской международной импортной выставке, китаист отметил, что за три года работы экспозиции сумма заключенных договоров между КНР и Казахстаном перешагнула отметку в полмиллиарда американских долларов.

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