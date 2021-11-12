Решение суда будет частично зависеть от того, что написано в расписке.

Как правильно оформить расписку при предоставлении денег в долг и что в ней написать, рассказал практикующий юрист Илья Князев, передает Zakon.kz.

Как отметил юрист, в Гражданском кодексе оговаривается, что договор займа, заключаемый с физическим лицом, имеет следующие особенности:

предметом договора займа являются деньги или вещи, определенные родовыми признаками, в том числе предоставленные с отсрочкой и рассрочкой платежа; по договору займа в качестве заемщика выступает физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем; заем выдается в национальной валюте Республики Казахстан; годовая эффективная ставка вознаграждения по договору займа не может превышать ста процентов, в том числе в случае изменения срока возврата займа; размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы займа или уплате вознаграждения по договору займа не может превышать 0,5 процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от суммы выданного займа в год; все платежи заемщика по договору займа, включая сумму вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, предусмотренных договором займа, за исключением предмета займа, в совокупности не могут превышать сумму выданного займа за весь период действия договора займа; индексация обязательства и платежей по договору займа с привязкой к любому валютному эквиваленту не допускается и т.д.

На практике же суды принимают расписки, не соответствующие ст. 725-1 ГК РК, составленные от руки и даже не заверенные нотариусом, и выносят по ним решение. А вот каким будет это решение – в вашу пользу или нет – будет зависеть от того, что и как будет написано в расписке, – отметил Князев.

Наименование. Назовите "распиской", чтобы, перебирая свои документы, случайно не выкинуть эту столь важную бумагу.

Дата и место, где была выписана расписка.

Сведения о заемщике (должнике), и чем больше этих сведений будет, тем лучше. То есть указываете полное ФИО, ИИН, дату рождения, адрес, где проживает (зарегистрирован, теперь так называется прописка), номер телефона и прочее, что поможет идентифицировать заемщика.

В каком размере заемщик получил деньги – именно получил, это надо указать в расписке. Сумму займа указываете сначала цифрами, а в скобках прописью. Причем давать лучше в тенге, а не бежать и обналичивать свой валютный депозит. Будете давать в валюте, суд может как пересчитать на момент вынесения решения суда, так и посчитать по курсу на момент написания расписки, либо еще какой-то исход, и не факт, что он вас устроит. Если же заемщик получил деньги позже, пусть либо пишет новую расписку, либо пишет в старой расписке, что деньги получил. Это важно! От кого получен заем и кто является займодателем.

Цель займа. Возможно, деньги у вас берут для определенной цели, а не для того чтобы проиграть все в казино. Хотите быть в этом уверены? Имеете право попросить заемщика это указать.

Срок возврата займа, то есть когда ваши деньги должны быть вам возвращены. С этого числа начинает течь трехгодичный срок исковой давности.

Указать место исполнения договора займа (расписки), либо в какой суд будете обращаться в случае невозвращения вам денег в указанный в расписке срок. Лучше указывать место, где проживаете и зарегистрированы, а также добавить "по выбору займодателя". В ином случае, хоть и занимали в Алматы, в суд подавать придется в Актау, по месту проживания должника.

В конце заемщик еще раз пишет от руки: дату, ФИО и ставит свою подпись.

Если расписка напечатана на принтере, попросите заемщика написать следующее: Расписка напечатана с моих слов верно, правовые последствия ее написания мне известны. Дата, ФИО, подпись.

Можете к расписке приложить удостоверение заемщика или попросить заемщика написать расписку на листе с копией удостоверения заемщика.

Также за заемщика может кто-то поручиться и выступить гарантом или поручителем. Если должник не исполнит свои обязательства, вы можете взыскать свои деньги с гаранта или поручителя. Надо помнить, что договор гарантии и поручительства должен быть оформлен в письменной форме. Сможете записать это на листе, где написана расписка, либо на обратной стороне – замечательно. Также можете обратиться к юристу.

Во избежание дальнейшего "ухода в отказ" заемщика – не брал, был в неадекватном состоянии, пьян и прочее – расписка может быть написана при свидетелях. Указываете их данные, как в пункте 3, и с чистой совестью в дальнейшем вызывайте их в суд. Но помните: вы со свидетелями должны быть в нормальных отношениях, а то в суд они могут и не явиться.

Что должно быть в расписке

А лучше деньги в долг не давать, тогда и не будет проблем с взысканием, – заключил юрист.

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