Сотрудничество с ООН: приоритет внешнеполитического курса Казахстана 

Какую роль играет Казахстан после полноправного становления в ООН.

Обретя независимость, Казахстан определил для себя основные приоритеты в процессе выстраивания внешнеполитического курса. В первую очередь это касалось вопроса установления добрососедских, взаимовыгодных и миролюбивых отношений со всеми государствами не только в регионе, но и в мире. Именно поэтому одним из первых шагов Казахстана на международной арене стало вступление в состав Организации Объединенных Наций. Уже почти 30 лет главными задачами для республики остаются проведение работы по обеспечению стратегических интересов государства на международной арене в области глобальной и региональной безопасности, становление справедливого мирового порядка в политике и экономике, создание рамок для устойчивого развития и гармонизации отношений между членами мирового сообщества. О том, какова роль Казахстана в составе ООН и каким образом он смог получить мировое признание, читайте в материале Zakon.kz.

Казахстан стал полноправным членом ООН 2 марта 1992 года, о чем говорит соответствующая резолюция организации за номером 46/224. Наряду с этим Казахстан получил возможность полноценного интегрирования в мировое сообщество, что открывало перед ним новые возможности, которые он умело использовал в период своего становления.

В своих воспоминаниях Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже отмечал:

Полноправное членство в ООН позволило нашему государству более плотно общаться с ведущими фондами, агентствами и программами этой многосторонней организации, успешно отстаивать национальные интересы в области ядерного нераспространения, экономики, здравоохранения, образования, экологии, социальной защиты, привнося накопленный положительный опыт страны в данных сферах международного взаимодействия.

Путь становления

2 марта 1992 года на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Казахстан был единогласно принят в члены ООН. Вместе с ним были приняты Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. После принятия решения руководитель протокольного отдела ООН проводил казахстанскую делегацию в зал заседаний Генеральной Ассамблеи.

В 1992 году в Казахстане были открыты представительства ряда специальных учреждений, фондов и программ системы ООН. Их деятельность направлена на оказание широкой технической, консультативной и финансовой помощи Казахстану.

В настоящее время система Организации Объединенных Наций в Казахстане представлена 27 структурами.

Первым форумом, в котором казахстанская делегация приняла участие в качестве полноправного члена ООН, стала 47-я сессия Генеральной Ассамблеи, проходившая осенью 1992 года. На этой сессии с развернутой речью о международной политике Казахстана выступил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В ходе выступления Елбасы изложил свое видение основных принципов участия независимого Казахстана в деятельности Организации Объединенных Наций, а также его роли в современном мире.

Сегодня мир вплотную подошел к той черте, за которой смутные вызовы будущего заставляют нас перейти к новому качеству координации и организации наших совместных усилий. На проходящей сессии Генеральной Ассамблеи уже обозначилось понимание новых реалий, требующих определения новой повестки дня для целостного мира. Концепцию Бутроса Гали по превентивной дипломатии мы считаем крайне своевременной, политически рациональной инициативой, к реализации которой должны подключиться все члены мирового сообщества. При этом мы рассматриваем превентивную дипломатию и как систему политических, социально-экономических мер, направленных на предотвращение возгорания очагов потенциальной напряженности. Важное место в ней занимают как условия поддержания общественно-политической стабильности, лежащие на поверхности, так и проблемы, само существование которых требует глубокого прогностического анализа, – подчеркнул Первый Президент Казахстан.

Кроме того, тогда прозвучали и другие важные инициативы, которые по достоинству оценило все международное сообщество. В этом ключе стоит отметить предложение о необходимости создать отдельную организацию – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Важный аспект, на котором я хотел бы остановиться, – это проблема мира и безопасности на нашем континенте – Азии, или еще шире – Евразии. Речь идет об инициативе Республики Казахстан по проведению Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Идея создания на нашем континенте структур безопасности и сотрудничества в Азии (СБСА) по типу СБСЕ в Европе давно витает в воздухе, но пока не находит широкой поддержки, – заявил тогда в своей речи Нурсултан Назарбаев.

Именно после этого выступления Первого Президента многие эксперты заявляли, что Казахстан, вопреки всем ожиданиям, смог показать себя достойным и равным членом международного сообщества. А также отмечали, что Казахстану предназначено стать своеобразным мостом между Европой и Азией.

Пользуясь основными принципами избранной внешнеполитической стратегии, о которой по сути и говорил Первый Президент Нурсултан Назарбаев на 47-й Генеральной Ассамблеи ООН, Казахстан за годы своей независимости смог внести огромный вклад в поддержание международного мира и безопасности.

Отказ от ядерного оружия, создание мер доверия в Азии, укрепление интеграционных процессов на пространстве Евразии, поощрение диалога цивилизаций и религий – те шаги, которые предприняло наше государство в соответствии с целями и принципами Устава ООН. На этом фоне Казахстан заслужил широкое признание в ООН как государство, имеющее взвешенный и конструктивный подход к решению мировых проблем.

Основная роль и важные инициативы

С момента вступления в состав организации Казахстан неоднократно выдвигал актуальные инициативы по урегулированию многих конфликтов, региональных споров и общемировых кризисов.

Казахстан приложил немало усилий, чтоб организовать и провести очередной раунд переговоров по ядерной программе Ирана в Алматы, который в дальнейшем стал основополагающим в процессе прихода всех сторон к консенсусу. Стоит напомнить, что тогда в южной столице Казахстана собрались представители пяти государств – постоянных членов ООН – Россия, Китай, США, Франция, Великобритания, а также Ирана и Германии.

Казахстан также успешно организовал 3-ю министерскую конференцию стран-участниц Стамбульского процесса, где министры иностранных дел нашли точки соприкосновения по решению имевшихся в то время внутриафганских проблем, и внес ощутимый вклад в процесс урегулирования сирийского кризиса.

В последнем вопросе Казахстан и вовсе вошел в историю, так как именно казахстанская переговорная площадка стала уникальной. Именно в Нур-Султане тогда за стол переговоров удалось пригласить не только представителей мирового сообщества, но и обе стороны сирийского внутреннего конфликта – оппозицию и членов правительства Башар аль-Асада. Также в ходе переговоров в Нур-Султане, участникам удалось создать предпосылки для формирования четырех так называемых "зон деэскалации".

Вдобавок ко всему, Казахстан стал первым из пяти государств Центральной Азии, избранным в непостоянные члены и на пост Председателя Совета Безопасности ООН.

Как отмечали тогда многие международные эксперты, избрание Казахстана в СБ ООН является успехом всей Центральной Азии, так как появилось государство, способное отстаивать интересы всего региона перед основными представителями мирового сообщества.

Деятельность Казахстана в качестве непостоянного члена СБ ООН была направлена, в частности, на предотвращение распространения оружия массового уничтожения, урегулирование международных конфликтов, укрепление безопасности в Центральной Азии и Афганистане, борьбу с международным терроризмом, достижение мира и безопасности на Африканском континенте, достижение целей устойчивого развития.

Афганское урегулирование

В августе этого года боевики движения "Талибан" (деятельность организации запрещена на территории РК), воспользовавшись поспешным выводом войск сил международной коалиции во главе с США, смогли фактически бескровно захватить власть в Афганистане.

Данная новость потрясла все мировое сообщество, потому как над миром повисла очередная угроза. Стоит отметить, что движение "Талибан" в ООН было признано террористическим и снимать это лекало руководство не спешит и тем самым пока отказывается признавать их временное правительство.

Казахстан поддерживает позицию ООН, в том числе в плане вопросов касательно признания талибов официальной властью в Афганистане. Однако уже неоднократно настаивал на необходимости активизации мирного переговорного процесса по урегулированию ситуации, дабы не допускать гуманитарной блокады и возможного социально-экономического взрыва, который всколыхнет не только окружающие Афганистан регионы.

Казахстан предложил организовать на территории Алматы гуманитарный хаб для хранения и распределения международной помощи Афганистану. Кроме того, после взятия Кабула боевиками "Талибана" Казахстан оказал непосредственную помощь в процессе экстренной эвакуации части сотрудников МООНСА и согласился на размещение в Алматы временного удаленного офиса МООНСА.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан видит будущий Афганистан как подлинно независимое и суверенное государство, живущее в мире с собой и со своими соседями. При этом Афганистан должен продолжать выполнять свои международные обязательства и обеспечить все меры, чтобы его территория не превратилась в плацдарм для террористов, наркотрафика и торговцев людьми.

Невзирая на наши политические или личные убеждения, мы не должны сейчас бросать народ Афганистана на произвол судьбы. Острая гуманитарная ситуация должна быть нашим главным приоритетом. Учреждения ООН и другие гуманитарные организации должны иметь немедленный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ. Казахстан обеспечил временную передислокацию МООНСА и других отделений ООН в Афганистане. Мы готовы предоставить логистическую платформу для доставки гуманитарной помощи в Афганистан и внести собственный посильный вклад, – подчеркнул президент Казахстана.

Олег Васильев

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