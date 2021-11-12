АПЛ против проведения чемпионата мира каждые два года

В середине октября ФИФА проинформировала национальные федерации о намерении проводить чемпионат мира каждые два года.

Английские футбольные клубы выступили с заявлением против идеи проведения ФИФА мирового первенства каждые два года, сообщает Zakon.kz.

Команды выразили недовольство по поводу негативного воздействия последних предложений ФИФА на состояние игроков, на болельщиков, предсезонную подготовку и качество футбольных турниров.

Все 20 клубов Премьер-лиги обсудили процесс реформы международного календаря после 2024 года и единогласно выступили против предложения ФИФА проводить чемпионат мира среди мужчин раз в два года, равно как и против любых планов, которые предполагают значительное увеличение длительности окон на матчи сборных, – говорится в заявлении клубов АПЛ.

В середине октября ФИФА проинформировала национальные федерации о намерении проводить чемпионат мира каждые два года.

Куандык Шынасилов

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