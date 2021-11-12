Более полутора тысяч подростков готовы вакцинироваться в Алматы

Об этом сообщили в управлении здравоохранения города.

1619 подростков готовы вакцинироваться от коронавируса в Алматы. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения Алматы Лаура Мырзагали, передает Zakon.kz.

Лаура Мырзагали на брифинге рассказала, что сегодня, 12 ноября, в поликлиниках Алматы началась иммунизация подростков вакциной Pfizer. На следующей неделе несовершеннолетних начнут прививать в школах.

У нас в городе 1619 детей с 12 до 17 лет уже согласны вакцинироваться. Есть списки с согласиями родителей. Если не будет согласия родителей, но подросток сам подойдет, в этом случае мы должны созвониться, спросить их согласие, – сказала заместитель главы управления.

По ее словам, родители не обязаны быть вместе с детьми в медучреждении. Достаточно их согласия, которое уже есть у медработников и классного руководителя.

Каждый родитель должен решать индивидуально, по желанию. Если захочет, может вместе, если не успевает, то есть согласие и мы можем вакцинировать, – объяснила она.

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