Ущерб в 900 млн тенге - ОПГ ликвидирована в ВКО

Члены ОПГ осуждены к пяти годам лишения свободы - АФМ РК.

В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая государству ущерб в размере 900 млн тенге, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области ликвидирована ОПГ в лице Я.Москвиной, К.Даирбаева и Ф.Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2% до 6% от общей суммы сделки. Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге. пресс-служба АФМ РК

В ведомстве уточнили, что члены ОПГ осуждены к пяти годам лишения свободы.

Агентством РК по финансовому мониторингу с начала 2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-обнал" выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств. На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания организованной преступной группы.

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