Елена Рыбакина поблагодарила казахстанцев за поддержку

В этом году Елена Рыбакина стала 14-ой ракеткой мира.

После завершения длинного теннисного сезона в Нур-Султан прибыла 14-я ракетка мира Елена Рыбакина. Трехдневная программа для лучшей теннисистки страны получилась сверхнасыщенной, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана провела мастер-класс для детей и посетила приют для животных. Воспитанники Национального теннисного центра столицы получили возможность сыграть с лидером казахстанского женского тенниса, передает пресс-служба ФТК.

Елена провела занятия с юными теннисистами, дала уроки по совершенствованию мастерства, ответила на вопросы начинающих спортсменов.

После этого в реабилитационном центре для бездомных животных общественного фонда "Сердце ангела" Рыбакина выступила с обращением.

Хочу сказать большое спасибо тем, кто там работает, за вашу любовь и помощь нашим четвероногим друзьям, а также неравнодушным людям, которые регулярно привозят корм, – сказала после посещения приюта теннисистка, которая сама привезла бездомным животным 160 кг корма.

Елена Рыбакина высказалась о своем отношении к животным и посоветовала, как ухаживать за ними.

Все собаки очень добрые и нуждаются во внимании. Если вы планируете завести домашнего питомца, то обязательно сходите в приют, вы точно не останетесь равнодушными. Я побывала впервые и захотела забрать всех. А если нет возможности взять к себе, то вы можете прийти и помочь, поиграть, погулять, ведь все они нуждаются в заботе, – отметила теннисистка.

Рыбакина приняла участие в разных фотосессиях и съемках роликов, а также посетила студии прямого эфира на телевидении и радио. Рассказала о своих планах на новый сезон, побывала на тренировке ХК "Барыс", приняла участие в хоккейно-теннисных челленджах. В свою очередь игроки "Барыса" подарили Рыбакиной хоккейный свитер.

Я приехала в первую очередь увидеться с юными игроками. И стимулировать их к занятиям теннисом. Хочу выразить огромную благодарность Федерации тенниса Казахстана в лице ее президента Булата Джамитовича Утемуратова за внимание и поддержку, неоценимый труд и весомый вклад в развитие тенниса в Казахстане. Также благодарю всех казахстанцев за поддержку на протяжении всего сезона, – резюмировала в конце встречи казахстанская теннисистка.

Куандык Шынасилов

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