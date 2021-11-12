В Алматы ожидается дождь 

Прогноз погоды в Алматы на 13-15 ноября.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 13-15 ноября, передает Zakon.kz.

13 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +9...+11°С.14 ноября переменная облачность, в конце дня – дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +9...+11°С.15 ноября переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +3...+5°С.

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