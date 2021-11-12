Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Ему было 75 лет.

Умер писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет, - сказала ведущая телеканала.

Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Сменил много профессий.

Литературную деятельность Коклюшкин начал в 1969 году. Его рассказы публиковались во многих газетах и журналах.

Монологи сатирика исполняли многие артисты, в числе которых Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и многие другие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!