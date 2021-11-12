Положение о работе организаций, оказывающих онкологическую помощь, разработали в РК

Так, на первичном уровне онкологическая помощь осуществляется медицинскими организациями ПМСП.

Министерство здравоохранения РК разработало Положение о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь населению, сообщает Zakon.kz.

Так, на первичном уровне онкологическая помощь осуществляется медицинскими организациями ПМСП, имеющими в составе смотровой (мужской, женский) кабинеты, кабинеты приема средних медицинских работников, врача общей практики, участкового акушер-гинеколога, и организациями консультативно-диагностической помощи (КДП) (кабинеты приема онколога, маммолога, профильных специалистов), мобильные бригады.

К организациям, оказывающим онкологическую помощь на вторичном и третичном уровне, относятся:

медицинские организации вне зависимости от формы собственности, имеющие лицензию на деятельность "Онкология" с прикрепленным населением;

областные, региональные, городские онкологические центры, диспансеры, в том числе в составе многопрофильных больниц;

центры ядерной медицины;

организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход;

санаторно-курортные организации;

научно-исследовательские институты, научные центры по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗН).

В организациях, оказывающих онкологическую помощь на вторичном и третичном уровнях, организуются структурные подразделения:

клинико-диагностическое отделение с подразделением динамического наблюдения; отделение лучевой терапии (радиологическое отделение); отделение химиотерапии; отделение хирургии опухолей.

Дополнительно, в зависимости от возложенных функций, организуются следующие отделения:

центр (отделение) ядерной медицины (ЦЯМ) с отделениями радионуклидной диагностики, радионуклидной терапии;

узкоспециализированные отделения и центры;

отделение (кабинет) восстановительного лечения и реабилитации онкологических больных;

отделение (центр) паллиативной медицинской помощи и поддерживающей терапии;

отделение дозиметрии и физико-технического обеспечения лучевой терапии;

отделение мониторинга и оценки онкологической помощи и скринингов с подразделениями мониторинга онкологической помощи на уровне ПМСП и КДП (ситуационный центр) и координации и оценки скринингов;

кабинет психолого-социальной помощи;

отделение (центр) лекарственного обеспечения с кабинетом централизованного разведения цитостатических лекарственных средств;

отделение (кабинет) эндоскопии;

отделение (центр) морфологических исследований;

отделения дневного стационара лучевой терапии, химиотерапии;

отделение операционного блока и реанимации;

лаборатория (центр) молекулярно-генетических исследований.

К организациям третичного уровня оказания онкологической помощи относятся АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (КазНИИОиР) и ТОО "Национальный научный онкологический центр" (ННОЦ), которые являются юридическими лицами, имеют самостоятельный баланс, банковские счета.

Основной целью КазНИИОиР и ННОЦ является оказание медицинской помощи пациентам со злокачественными новобразованиямии выполнение научных исследований по актуальным проблемам совершенствования медико-организационных, диагностических и лечебных технологий при онкологических заболеваниях и осуществляют следующие виды деятельности:

научно-исследовательские, научно-практические и организационно-методические работы в области онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии, ядерной медицины с проведением экспериментальных, клинических и статистических исследований. Являются клинической базой образовательных организаций в области здравоохранения;

оказание высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи с использованием стационарозамещающих технологий и применением современных технологий, эффективных, результативно-инновационных методов ядерной медицины;

оказание организационно-методической и консультативной помощи организациям здравоохранения по лечебно-диагностическим и организационным вопросам, внедрению новых технологий в области онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии, ядерной медицины;

участие в разработке стратегии и нормативной правовой базы по развитию онкологической службы;

координация деятельности онкологической службы республики;

усовершенствование существующих и разработка новых методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации;

разработка, внедрение, мониторинг скрининговых программ по ранней диагностике онкологических заболеваний в Республике Казахстан;

контроль над внедрением в практику лечебно-профилактических организаций новых методов профилактик, ранней диагностики и лечения пациентов со ЗН;

организация и контроль выявления предраковых заболеваний, учета и динамического наблюдения за пациентами со ЗН (взрослыми и детьми) на территории Республики;

проведение анализа распространенности ЗН, длительности обследования пациентов со ЗН, сроков их госпитализации;

анализ причин запущенных случаев онкологических заболеваний, временной утраты трудоспособности пациентов со ЗН, выхода на инвалидность;

проведение индукционных, неоадъювантных, адъювантных, высокодозных, паллиативных курсов химиотерапии и других специфических методов лечения пациентам с верифицированным диагнозом ЗН с учетом показаний и противопоказаний согласно клиническим руководствам и клиническим протоколам диагностики и лечения, утвержденных уполномоченным органом;

проведение пациентам со ЗН современных методов лечения лучевой терапии в стационарных, стационарозамещающих и амбулаторных условиях;

проведение всех видов клинико-диагностических, цитологических, гистологических исследований с использованием прогрессивных методов массовой окраски мазков по выявлению ЗН, доброкачественных опухолей, фоновых процессов и других заболеваний;

оказание услуг по физико-техническому обеспечению лучевой терапии и лучевой диагностики;

мониторинг, анализ и разработка планов материально-технического оснащения организаций онкологической службы;

внедрение и использование в практике результатов научных работ в области онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии и т.д.

Онкологический центр, диспансер создается в структуре многопрофильной больницы или как самостоятельная организация с учетом особенностей и потребностей населения региона для оказания специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи больным со ЗН на областном и городском уровнях в целях обеспечения территориальной доступности онкологической медицинской помощи населению по месту их жительства или прикрепления.

Основными направлениями деятельности онкологического центра, диспансера являются:

оказание специализированной и (или) высокотехнологичной помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях пациентам со ЗН;

координация онкологической помощи в регионе согласно решению Управления здравоохранения;

осуществление автоматизированного учета пациентов со ЗН (электронная база данных – канцер регистр) на территории обслуживания центра, диспансера, с составлением полугодового и годового отчета о пациентах со ЗН и предоставлением вышестоящему органу здравоохранения в установленные сроки;

проведение анализа заболеваемости и смертности населения от ЗН в регионе;

проведение разбора и анализа причин запущенности, выхода на инвалидность;

осуществление экспертизы временной утраты трудоспособности пациентам со ЗН;

проведение исследования современных методов радиоизотопной (радионуклидной) диагностики, радиоизотопной (радионуклидной) и лучевой терапии, в стационарных и амбулаторных условиях;

оказание услуги референс-центра по иммуногистохимическим и цитологическим исследованиям;

проведение индукционных, неоадъювантных, адъювантных, высокодозных, паллиативных курсов химиотерапии и других специфических методов лечения пациентам с верифицированным диагнозом ЗН с учетом показаний и противопоказаний согласно клиническим протоколам;

проведение всех видов клинико-диагностических, цитологических, гистологических, молекулярно-генетических, иммуногистохимических исследований по выявлению ЗН, доброкачественных опухолей, фоновых процессов и других заболеваний;

внедрение, мониторинг скрининговых программ с использованием национальных руководств и инструкций по организации и проведению скрининговых программ, профилактических обследований среди населения на обслуживаемой территории;

организация и проведение систематического динамического наблюдения за пациентами со ЗН;проведение анализа ежегодной потребности онкологического центра, диспансера в современном инструментарии, оборудовании, лекарственных препаратах, составление заявок на них, согласование заявок на приобретение противоопухолевых препаратов с организациями, оказывающими онкологическую помощь на третичном уровне;

оказание организационно-методической помощи медицинским организациям по вопросам профилактики, раннего выявления ЗН и предопухолевых заболеваний, лечения и динамического наблюдения за пациентами со ЗН;проведение регулярного анализа причин позднего выявления ЗН и разработка мероприятий по их устранению и т.д.

Как отмечается, онкологические центры, диспансеры могут являться клинической, учебной базой соответствующих кафедр медицинских университетов, а также базой производственной практики студентов медицинских колледжей.

Структура, штатное расписание, положение о деятельности отдельных структурных подразделений и должностные обязанности сотрудников онкологического центра, диспансера утверждаются первым руководителем организации по согласованию с Управлением здравоохранения.

Полный текст положения можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 26 ноября.

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