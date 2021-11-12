Сотрудничество тюркских государств: Kcell и Turkcell подписали меморандум

Взаимодействуя с Turkcell, Kcell расширяет свою компетенцию в области создания digital сервисов и продуктов - Харламов.

12 ноября в Стамбуле стартовал VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В нем принимают участие президенты Казахстана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Азербайджана.

На саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств планируется обсудить перспективы укрепления взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие цифровизации, экономики, торговли, "зеленых" технологий и других направлений.

Компания Kcell демонстрирует приверженность курсу взаимного сотрудничества и обмена опытом между тюркскими государствами. Так, вчера, 11 ноября, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между национальным оператором сотовой связи Kcell и крупнейшим турецким мобильным оператором, компанией Turkcell, в рамках взаимного обмена опытом и разработки цифровых продуктов с локализацией в Казахстане.

Kcell при сотрудничестве с Turkcell выступает не только в роли ведущего оператора сотовой связи, но и компании, создающей цифровые решения в области Big Data и IoT.

Взаимодействуя с Turkcell, Kcell расширяет свою компетенцию в области создания digital сервисов и продуктов. В наших планах создавать «умные» технологии в таких областях, как здравоохранение, smart city, ритейл и промышленность. К этим решениям относятся создание программных обеспечений, интеграция новых сервисов и их поддержка. Такие цифровые решения активно используются во всем мире. У Kcell есть экспертиза в области больших данных и IoT. Мы считаем, что партнерство с ведущим турецким оператором связи Turkcell благотворно повлияет на развитие сотрудничества тюркских государств и в будущем позволит реализовывать более масштабные проекты, – сказал председатель правления Kcell Юрий Харламов.

Построение сервиса на инфраструктуре IoT с аналитикой Big Data позволят Кселл создавать комплекс digital-проектов и выстроить успешное сотрудничество с Turkcell.

Отметим, что на прошлом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в марте 2021 года Касым-Жомарт Токаев в своем обращении призывал участников к реализации совместных проектов в таких сферах, как цифровизация, искусственный интеллект, анализ больших данных и интернет-торговля.

Президент Токаев заявил, что Казахстан готов к взаимному обмену опытом внедрения электронного правительства, передовых технологий и цифровых решений, которые широко используются в банковском секторе и финансовой системе.

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