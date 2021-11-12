Меня это не задевает: Цой о просьбах уйти в отставку

Меня это не задевает, потому что это право любого гражданина высказывать свое мнение - глава Минздрава РК.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК рассказал, как он реагирует на просьбы общественности уйти в отставку, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что один из соучредителей фонда помощи онкобольным в своем обращении заявил, что Алексею Цою нужно уйти в отставку. При этом они отметили, что глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова направила его обращение в полицию по поводу оскорбления чести и достоинства, но полиция там ничего не усмотрела.

В этой связи журналисты поинтересовались, оскорбило ли министра такое заявление общественника.

Меня это не задевает, потому что это право любого гражданина высказывать свое мнение. Я к этому отношусь как к выражению мнения, – сказал глава Минздрава.

Есмагамбетова в свою очередь назвала свои действия "нормальной" практикой.

Да, за моей подписью в МВД мы отправили обращение заявителя, чтобы была дана оценка его действиям. Я считаю, что это нормальная практика. В адрес комитета поступает 100-150 обращений ежедневно. Касательно обращения насчет министра здравоохранения Алексея Цоя – это было мое первое обращение в полицию с целью оценки на предмет оскорбления, – резюмировала глава ведомства.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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