Когда ВОЗ признает казахстанскую вакцину QazVac

Глава Минздрава отметил, что по поручению главы государства ведомство обратилось в штаб-квартиру ВОЗ и Европейское бюро организации для того, чтобы в Казахстан направили спецкомиссию для проведения процедуры признания вакцины.

Когда казахстанскую вакцину QazVac могут признать в ВОЗ. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава отметил, что по поручению главы государства ведомство обратилось в штаб-квартиру ВОЗ и Европейское бюро организации для того, чтобы в Казахстан направили спецкомиссию для проведения процедуры признания вакцины. Но, по его словам, это сложный и многоэтапный процесс.

На первом этапе к нам приехала первая группа сотрудников ВОЗ. Они оценивали наш регулятор, который занимается регистрацией лекарственных средств и медицинских изделий. Нам даны рекомендации. Следующую группу мы ожидаем в ближайшее время, которая будет оценивать производственные площадки. По времени будет ясно, когда проведут соответствующие аудиты, наши коллеги дадут рекомендации. После этого будет известно окончание этой процедуры, – сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Ранее на брифинге министр здравоохранения назвал актуальную информацию по скончавшимся и заболевшим коронавирусом в Казахстане. Также стало известно, сколько человек получили вакцину Pfizer в Алматы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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