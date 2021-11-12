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У водителя легковушки в Атырауской области изъяли около 50 кг осетровых рыб

Фото: polisia.kz 12 ноября 2021, 18:14

Мужчину подозревают в браконьерстве.

Задержан 37-летний житель Исатайского района, передает Zakon.kz.

11 ноября около 08:50 сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы Департамента полиции Атырауской области и инспекторы роты патрульной полиции на трассе Актобе – Астрахань установили автомобиль Lada Granta. При осмотре багажника было изъято около 50-60 кг осетровых рыб, расфасованных в три мешка, – сообщает пресс-служба МВД РК.

Проводится досудебное расследование.

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