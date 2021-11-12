Школьник попал в больницу после избиения старшеклассников в Актау

Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

В Актау родители девятиклассника заявили, что их сына избили в школьном туалете, передает Zakon.kz.

По словам родителей, ученики из параллельного класса вымогали у мальчика деньги, а когда тот отказался платить, набросились на него с кулаками. Как сообщает КТК, в результате у подростка гематома головного мозга и сломанная челюсть. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Мой сын утром, как обычно, ушел в школу. А затем мне позвонили и сказали, что его избили. Его прямо во время урока позвали несколько учеников из параллельного класса. Как выяснилось, они не первый раз вымогали у него деньги. Он даже боялся выходить из класса в столовую. Когда он отказался платить, его избили в школьном туалете. Мы отправляли сына в школу здоровым. Кто теперь за это ответит? Куда смотрели учителя и школьный инспектор? В школе есть камеры – для чего? – рассказала мать школьника Бибигуль Жонабаева.

Дело об избиении школьника будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних. Как заявили врачи, 14-летний подросток проведет в больнице еще как минимум две недели. Родные мальчика пытались призвать к ответу руководство школы. Но в учебном заведении заявили, что раньше заявлений о вымогательствах и конфликтах среди подростков ни от кого из родителей не поступало. А после этого случая уже провели профилактическую беседу со старшеклассниками.

У нас в школе установлено 36 камер видеонаблюдения. Каждая запись сохраняется в течение месяца. Но в туалете камеры, конечно, не установлены. У нас каждый раз проходят профилактические мероприятия, мы разъясняем учащимся правила поведения. Раньше такого у нас в школе не было. Поэтому сейчас мы провели собрание со старшеклассниками с участием ювенальной полиции, – сказала директор школы №20 города Актау Зарухан Мамутова.

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