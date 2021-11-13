Талдыкорганские автобусники игнорируют школьников на остановках из-за бесплатных проездных

Бесплатные проездные билеты обходятся бюджету почти в 1 млрд тенге в год.

Жители Талдыкоргана жалуются на то, что несколько лет подряд водители общественного транспорта периодически проезжают мимо школьников, ожидающих автобусы на остановках, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местный instagram-паблик, Талдыкорган – это единственный город в Казахстане, где учащимся бесплатно выдаются проездные билеты для передвижения на городских автобусах. Обходится это бюджету почти в 1 млрд тенге в год.

Я ученик школы №8 им. Островского, сейчас мы учимся в здании школы №13 им. Гайдара, так как в нашей школе идет ремонт. Нам приходится ездить на маршрутах №1, №13, №10, №7. Автобусы на этих маршрутах почти всегда переполнены, и мы просто не влезаем в салон. Нам часто приходится идти в школу пешком, в худшем случае мы опаздываем. Также часто автобусы проезжают мимо нас, не останавливаясь на остановках, – посетовал ученик школы им. Островского Али Кожахметов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec.insta)

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