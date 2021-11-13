Чемпиону мира по боксу Темиртасу Жусупову подарили квартиру в Кокшетау

На чествовании заслуженные награды спортсмен и его тренер получили из рук акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.

В Кокшетау прошла торжественная церемония чествования первого чемпиона мира по боксу среди мужчин Темиртаса Жусупова, передает Zakon.kz.

С победой боксера поздравил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, сообщает управление внутренней политики. Выступая с приветственным словом, глава региона отметил, что в области сильны спортивные традиции и многое делается для развития спортивного движения.

Мы – акмолинцы – безмерно горды победой Темиртаса! Она уникальна. Это первая в истории золотая медаль Акмолинской области на Чемпионате мира среди мужчин! Темиртас – опытный спортсмен. На пути к этой высокой награде он дважды выигрывал чемпионаты мира среди военнослужащих: в 2019 году в китайском Ухане и совсем недавно, в сентябре, в Москве. Заслуженным итогом этих побед стала золотая медаль Чемпионата мира, – сказал Ермек Боранбаевич.

Медаль Жусупова – особый подарок к 30-летию Независимости не только для акмолинцев, но и для всей нашей страны. Эта победа стала поводом для гордости тренеров и болельщиков, а также подтвердила высокий спортивный статус Казахстана. Она будет мотивировать и вдохновлять на новые свершения многих спортсменов, особенно тех, кто только начинает свой путь к Олимпу.

Ермек Маржикпаев вручил чемпиону ключи от квартиры и денежный сертификат. Подчеркнул особые заслуги и высокий профессионализм личного тренера Темиртаса – Куанышпая Кокушева. Ему также вручен денежный сертификат.

Темиртас Жусупов поприветствовал собравшихся и отметил, что понимал, как за него болеют земляки, и поэтому сделал все необходимое для победы.

От себя лично и спортсменов Акмолинской области хотелось бы поблагодарить руководство области за создание условий для занятий спортсменов и развития спорта в целом. Выступая на соревнованиях, мы чувствуем глубокую поддержку земляков, – поблагодарил спортсмен.

Напомним, на XXI Чемпионате мира, который прошел в Белграде (Сербия), акмолинец одержал победу в весовой категории до 48 кг. В решающем поединке ему противостоял представитель Таиланда Вуттичай Юрачай.

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