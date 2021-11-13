Сборная Казахстана по баскетболу поборется за "бронзу" Кубка Азии

Сборная Казахстана не смогла пробиться в финал и теперь сыграет в матче за третье место и постарается взять реванш у Индонезии.

Женская сборная Казахстана по баскетболу была в шаге от путевки в финал Кубка Азии среди команд дивизиона "Б" и реванша над сборной Иордании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет официальный сайт НОК РК, казахстанские девушки навязали бескомпромиссную борьбу соперницам, но в концовке удача была на стороне хозяек турнира.

Соперницы казахстанок выиграли стартовое подбрасывание и в первой же атаке открыли счет, реализовав проход. Ответ наших баскетболисток не заставил себя ждать, они забили первую треху в игре и вышли вперед. Следующие несколько атак в исполнении обоих коллективов остались безрезультативными, а затем соперницы начали постепенно уходить в отрыв. Иорданские кольца "подыгрывали" местной команде и отказывались принимать мячи от наших девушек в течение почти шести минут, говорится в сообщении.

Второй игровой отрезок также нельзя было назвать очень результативным, но самое важное он был неудачным для наших соперниц, которые почти семь минут не могли преодолеть нашу защиту и набрать очки. В своей обороне иорданские баскетболистки также играли неплохо, но за это же время смогли записать на свой счет 9 очков, тем самым не только полностью отыграв свое отставание, но и захватив роль лидера.

В последние три минуты хозяйки паркета смогли набрать первые очки в четверти и были довольно результативны, а казахстанская команда давала бой. Еще за десять секунд до конца первой половины счет был равным, однако последняя атака осталась за Иорданией – 28:26.

Казахстанская команда атаковала с более высоким процентом результативности, но совершила меньше бросков чем иорданки, и виной тому проигранная игра под щитом – Иордания собрала на 15 подборов больше. Во всем остальном команды были равны.

Сборная Казахстана не смогла пробиться в финал и теперь сыграет в матче за третье место и постарается взять реванш у Индонезии, которая в первой полуфинальной встрече проиграла сборной Ливана.

Лучшие игроки матча

Казахстан: Тамара Ягодкина сегодня стала лучшей в казахстанском коллективе, набрав 19 очков, 10 подборов, три передачи и три перехвата. Залина Куразова обновила свой счет на 11 очков, девять подборов, четыре передачи, два перехвата и два блокшота. 13 очков и шесть подборов у Анастасии Алишаускайте-Лопатиной.

Иордания: вновь главным игроком в иорданской команде стала Наташа Эмили Клауд, которая заработала 25 очков, 10 подборов,

семь передач и пять перехватов. Мария Аль Хинн записала на свой счет 19 очков и 11 подборов.

Следующий матч: матч за третье место против Индонезии состоится 13 ноября, начало в 21:00 по столичному времени.

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