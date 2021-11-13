Полиция Актау ищет автора фейка, "заминировавшего" школы

Автор сообщения требовал выкуп в размере 2 млн тенге.

В Сети появилась информация о том, что несколько школ в Актау заминировано, сообщает Zakon.kz.

Сообщение об этом получил местный житель от неизвестного отправителя, передает Lada.kz.

Автор требовал выкуп в размере 2 млн тенге. Позже он удалил сообщение, но мужчине удалось сделать скриншот.

В департаменте полиции региона сообщили, что информация недостоверна. Правоохранители проверили учебные заведения, но взрывных устройств не обнаружили. Полиция разыскивает автора сообщения. В городском акимате также подтвердили тот факт, что это фейк. Там сообщили, что школы работают в штатном режиме.

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