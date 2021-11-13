Врач предупредила об опасности употребления кофе при COVID-19

При заболевании COVID-19 у пациентов часто наблюдается усталость и головокружение. И вместо того, чтобы поспать, они пытаются взбодриться.

Заболевшим коронавирусом не стоит употреблять кофе и энергетики, чтобы взбодрить свой организм, сообщает Zakon.kz.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, кофеин стимулирует нервную систему, а во время болезни человеку, наоборот, нужен отдых, пишет "Москва 24".

При заболевании COVID-19 у пациентов часто наблюдается усталость и головокружение. И вместо того, чтобы поспать, они пытаются взбодриться.

Сон – это исцеление. И не нужно пытаться искусственно прервать просьбу организма об отдыхе, потому что отдых при коронавирусе очень важен. врач-диетолог Елена Соломатина

Соломатина посоветовала во время болезни пить больше воды, в еде отдавать предпочтение овощам, фруктам, яйцам, морепродуктам, жирной рыбе и кисломолочным продуктам. До выздоровления лучше отказаться от употребления сахара, соли, газированных напитков и обработанного мяса: бекона и сосисок.

По словам Елены Соломатиной, все это может создать препятствия для борьбы иммунной системы с коронавирусом, а порой и вызвать дополнительные проблемы, в частности воспаления.

Диетолог добавила, что не стоит забывать и о профилактике. Врач рекомендует есть яйца, они богаты витамином А, а также желто-оранжевые продукты, которые служат укреплению слизистой.

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