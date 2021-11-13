10 персонажей из сериалов, которые должны были выглядеть иначе

Чтобы добиться желанной роли, актеры проходят череду кастингов или сразу получают персональное приглашение на съемки, если режиссер видит в этом образе какую-то конкретную звезду. Но не всегда кинопробы оборачиваются предложением о дальнейшем сотрудничестве.

В подборке указанно, кто из знаменитостей чуть было не сыграл известные роли в наших любимых кинолентах, сообщает Zakon.kz.

Джоуи Триббиани, "Друзья" — Винс Вон

Сейчас уже невозможно представить актера, который бы справился с ролью обаятельного Джоуи лучше Мэтта Леблана. По воспоминаниям кастинг-директора, на эту позицию претендовал Винс Вон. Красивый и статный — он был неплохим кандидатом, но Мэтт Леблан превзошел конкурента.

Баффи, "Баффи — истребительница вампиров" — Кэти Холмс

В 1996 году Кэти Холмс пробовалась на роль известной истребительницы вампиров. Однако актриса была слишком молода, поэтому ей отказали. В итоге любимицу всех подростков 90-х сыграла Сара Мишель Геллар.

Доусон Лири, "Бухта Доусона" — Эдриан Гренье

В известном сериале конца 90-х "Бухта Доусона" главную роль мог исполнить Эдриан Гренье, известный по фильму "Дьявол носит Prada". Студия почти наняла его, но, когда на прослушивании появился Джеймс Ван Дер Бик, от кандидатуры Гренье решили отказаться.

Кора Кроули, "Аббатство Даунтон" — Джиллиан Андерсон

Роль матери семейства в одном из самых успешных британских сериалов "Аббатство Даунтон" могла сыграть Джиллиан Андерсон. Актрисе предложили роль графини, но она отказалась. В итоге образ Коры Кроули воплотила на экране Элизабет Макговерн. И не прогадала: ее не раз номинировали на престижные награды за работу в этом проекте.

Серсея Ланнистер, "Игра престолов" — Триша Хелфер

Звезда сериала "Звездный крейсер „Галактика“" пыталась получить место на съемочной площадке "Игры престолов". Актриса пробовалась на роль коварной Серсеи, но провалила пробы. В итоге героиню сыграла Лина Хиди и этой ролью прославилась на весь мир.

Лесли Хиггинс, "Тед Лассо" — Бретт Голдстин

"Тед Лассо" — один из самых перспективных современных сериалов. Только в этом году у проекта было 20 номинаций на премию "Эмми". Сейчас очевидно, что актерский состав подобран идеально. Однако изначально создатели хотели, чтобы роль мудрого и неуклюжего Лесли Хиггинса исполнил Бретт Голдстин. Хорошо, что актер отказался и роль досталась Джереми Свифту. А сам Голдстин в итоге сыграл вспыльчивого футболиста Роя Кента.

Робин Щербатски, "Как я встретил вашу маму" — Дженнифер Лав Хьюитт

Робин — одна из главных героинь комедийного сериала "Как я встретил вашу маму". Изначально на эту роль рассматривалась Дженнифер Лав Хьюитт. Но актриса предпочла проект "Говорящая с призраками", поэтому персонаж достался Коби Смолдерс.

Джон Ватсон, "Шерлок" — Мэтт Смит

По словам создателей, у актера не было никаких шансов на эту роль, потому что он больше похож на Шерлока. Однако место гениального детектива занял Бенедикт Камбербэтч, поэтому Смита оставили за бортом.

Сьюки Стакхаус, "Настоящая кровь" — Джессика Честейн

На роль главной героини сериала "Настоящая кровь" пробовалась звезда "Интерстеллара" Джессика Честейн. Актриса по неизвестным причинам пошла на попятную, а официантку, влюбленную в вампира, в итоге сыграла Анна Пэкуин.

Томас Шелби, "Острые козырьки" — Джейсон Стейтем

Сложно представить кого-то другого, кроме Киллиана Мерфи, в роли расчетливого главы "Острых козырьков". Однако этот сериал был бы совсем другим, если бы не настойчивость актера. Создатель сценария встретился с Мерфи и Стейтемом и в итоге выбрал Стейтема. Мерфи же показался не таким физически сильным, поэтому ему отказали. Но Киллиан Мерфи попросил не забывать, что он актер и может трансформироваться в кого угодно. Эта напористость помогла ему получить одну из лучших ролей в его карьере.

Бонус: Женщина-кошка, "Бэтмен возвращается" — Мадонна

В своем недавнем интервью знаменитая поп-дива призналась, что оказалась от роли Женщины-кошки и жалеет об этом. Роковую красавицу должна была сыграть Аннетт Бенинг, но актриса забеременела, поэтому в глянцевый костюм радостно облачилась Мишель Пфайффер. И сорвала куш, потому что стала одной из самых желанных женщин эпохи.

Источник: AdMe

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