Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное поражение в истории

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Благодаря победе над Казахстаном сборная Франции досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2022.
Национальная сборная Казахстана провела заключительный матч в рамках отбора на ЧМ-2022, с крупным счетом проиграв Франции – 0:8, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sports.kz, разгромом в Париже сборная Казахстана обновила свой антирекорд, установленный в 2005 году — тогда Казахстан со счетом 0:6 проиграл Турции в отборочном турнире чемпионата мира-2006.
Крупнее до матча против Франции казахстанские футболисты не проигрывали.
Благодаря победе над Казахстаном сборная Франции досрочно заняла первое место в группе и вышла в финальную часть ЧМ-2022.
В первом тайме действующие чемпионы мира забили трижды, а во второй половине матча продолжили забивать. Покер оформил Килиан Мбаппе, в то время как другой форвард Карим Бензема отметился дублем.
Казахстанские спортсмены завершили свое выступление в квалификации чемпионата мира 2022 года, с тремя очками расположившись на заключительном месте в отборочной группе.
Голы: Килиан Мбаппе 6, 12, 32, 87, Карим Бензема 55, 59, Адриен Рабьо 75, Антуан Гризманн 84 (пенальти)
Следующий матч казахстанцы проведут против Таджикистана 16 ноября в Нур-Султане.
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