Хакеры взломали электронную почту ФБР и отправили тысячи фейковых сообщений

Хакеры разослали десятки тысяч электронных писем с предупреждением о возможной кибератаке.

13 ноября неизвестные хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований (ФБР) США, передает Zakon.kz.

Как пишут Известия, об этом сообщила британская организация Spamhaus, которая отслеживает распространение спам-сообщений.

По ее данным, после взлома хакеры разослали десятки тысяч электронных писем от имени ФБР "с предупреждением о возможной кибератаке". Поддельные электронные письма, копия которого Spamhaus опубликовала в Twitter, по-видимому, приходили с настоящего адреса электронной почты ФБР, заканчивающегося на @ic.fbi.gov.

Сообщение предупреждало получателей о том, что злоумышленником является исследователь в области кибербезопасности Винни Троя, который в прошлом году провел расследование хакерской группы The Dark Overlord. Spamhaus предположила, что хакеры могли попытаться очернить Трою.

По данным Spamhaus Project, хакеры получили доступ к системе электронной почты ФБР и разослали спам по меньшей мере на 100 тысяч аккаунтов, начав в ночь на субботу в Нью-Йорке.

По данным главы отдела профессиональных услуг в компании BlueVoyant Остина Бергласа, у ФБР есть несколько систем электронной почты, и та, которая была взломана в субботу, является общедоступной, ее сотрудники могут использовать для переписки с общественностью. Для передачи секретной информации сотрудники должны использовать отдельную систему электронной почты.

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