В Болгарии началось голосование на выборах президента и парламента

На пост главы государства претендуют 23 кандидата.

В Болгарии началось голосование на президентских и парламентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Избирательным правом обладают порядка 6,7 млн жителей страны. По прогнозам экспертов, в голосовании примет участие примерно половина из них, пишет ТАСС.

На президентских выборах гражданам предстоит сделать выбор из 23 кандидатов. Предвыборные опросы отдавали предпочтение действующему президенту Румену Радеву, однако отмечали, что ему вряд ли удастся одержать победу в первом туре.

В досрочных парламентских выборах принимают участие представители 20 партий и 7 коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более 5 тыс. кандидатов.

Наибольшей поддержкой пользуется правая коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил, которая может рассчитывать на 20-25% голосов. Однако коррупционные скандалы вокруг ГЕРБ, которая находилась у власти более десяти лет (с перерывами), практически исключают вероятность образования коалиционного правительства с ее участием.

Коалицию могут образовать так называемые "партии протеста", выступающие за глубокие реформы. В 2020 году они приняли активное участие в протестах против правительства ГЕРБ, а по итогам выборов в апреле и июле этого года получили широкое представительство в Народном собрании, но не сумели договориться о создании нового кабинета, что привело к падению их популярности.

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