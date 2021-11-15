Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

На 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 675 человек.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 15 ноября сообщает Zakon.kz.

На 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 675 человек (29 734+ и 4 941 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 925, на амбулаторном уровне – 27 750.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-:• в тяжелом состоянии – 520, • в состоянии крайней степени тяжести – 120,• на аппарате ИВЛ – 104.

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