Коронавирус в Казахстане: заболеваемость идет на спад

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 ноября. Число подтвержденных случаев КВИ в стране идет на спад. По сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 95 зараженных меньше. Так, в СКО за день количество больных уменьшилось на 16 человек, в Алматинской области – сразу на 20, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 957 537 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
За этот же период в Казахстане 1271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 915 369 человек.
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