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Коронавирус в Казахстане: заболеваемость идет на спад

Фото: Zakon.kz 15 ноября 2021, 07:49

За прошедшие сутки зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 ноября. Число подтвержденных случаев КВИ в стране идет на спад. По сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 95 зараженных меньше. Так, в СКО за день количество больных уменьшилось на 16 человек, в Алматинской области – сразу на 20, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 112,
  • в городе Алматы – 143,
  • в городе Шымкент – 4,
  • в Акмолинской области – 79,
  • в Актюбинской области – 15,
  • в Алматинской области – 52,
  • в Атырауской области – 16,
  • в ВКО – 55,
  • в Жамбылской области – 9,
  • в ЗКО – 17,
  • в Карагандинской области – 112,
  • в Костанайской области – 113,
  • в Кызылординской области – 18,
  • в Мангистауской области – 13,
  • в Павлодарской области – 125,
  • в СКО – 141,
  • в Туркестанской области – 14.

Всего в стране подтверждено 957 537 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За этот же период в Казахстане 1271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 104,
  • в городе Алматы – 75,
  • в городе Шымкент – 20,
  • в Акмолинской области – 120,
  • в Актюбинской области – 0,
  • в Алматинской области – 201,
  • в Атырауской области – 51,
  • в ВКО – 268,
  • в Жамбылской области – 10,
  • в ЗКО – 8,
  • в Карагандинской области – 132,
  • в Костанайской области – 6,
  • в Кызылординской области – 24,
  • в Мангистауской области – 0,
  • в Павлодарской области – 77,
  • в СКО – 152,
  • в Туркестанской области – 23.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 915 369 человек.

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