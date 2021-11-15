Коронавирус в Казахстане: заболеваемость идет на спад

За прошедшие сутки зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 ноября. Число подтвержденных случаев КВИ в стране идет на спад. По сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 95 зараженных меньше. Так, в СКО за день количество больных уменьшилось на 16 человек, в Алматинской области – сразу на 20, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 112,

в городе Алматы – 143,

в городе Шымкент – 4,

в Акмолинской области – 79,

в Актюбинской области – 15,

в Алматинской области – 52,

в Атырауской области – 16,

в ВКО – 55,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 17,

в Карагандинской области – 112,

в Костанайской области – 113,

в Кызылординской области – 18,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 125,

в СКО – 141,

в Туркестанской области – 14.

Всего в стране подтверждено 957 537 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За этот же период в Казахстане 1271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 104,

в городе Алматы – 75,

в городе Шымкент – 20,

в Акмолинской области – 120,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 201,

в Атырауской области – 51,

в ВКО – 268,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО – 8,

в Карагандинской области – 132,

в Костанайской области – 6,

в Кызылординской области – 24,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 77,

в СКО – 152,

в Туркестанской области – 23.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 915 369 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!