В Павлодарской области в 2022 году построят два агро-логистических центра

На объектах АЛЦ запланированы унифицированные камеры хранения.

Два агро-логистического центра (АЛЦ) построят в городе Аксу и селе Мичурино в рамках государственно-частного партнерства.

Об этом стало известно на бизнес-конференции в Павлодаре, где обсудили такие ключевые проблемы фермеров, как выращивание, хранение и сбыт плодоовощной продукции, а также способ их решения - создание Оптово-распределительных центров (ОРЦ).

На объектах АЛЦ запланированы унифицированные камеры хранения: в Аксу - 32 камеры с вентиляционным и холодильным оборудованием для моркови и картофеля, в Мичурино - 18 подобных камер.

Крупный ритейл не может работать с каждым отдельным фермером, потому что потребляет одной картошки более 200 тыс. тонн в год. При этом он требует определенных стандартов. А как фермерам обеспечить и стандарты, и объемы? Именно здесь, по нашему мнению, придут на помощь такие консолидационные агро-логистические центры, - рассказывает Михаил Филиппов, член наблюдательного совета ТОО "Национальная Торгово-Распределительная Сеть", компании, которая реализует государственно-частный проект Оптово-распределительных центров в Казахстане и несет все операционные и строительные риски.

Напомним, что в Казахстане планируют построить 24 ОРЦ для хранения товаров, чтобы не допустить дефицита продовольствия и роста цен.

Будет создано три вида ОРЦ: хранение, торговля и распределение. А агро-логистические центры в Аксу и Мичурино Павлодарской области как раз и станут первыми объектами ОРЦ-хранения.

Сегодня большинство фермеров достаточно успешно производят продукцию. У них уже имеется определенный технический потенциал. И сейчас очень важно сохранить эту продукцию и в необходимом качестве довести до потребителя. Поэтому время таких логистических центров, центров хранения и переработки, уже пришло, - считает Байжан Уалханов, председатель правления ТОО "Павлодарская сельскохозяйственная опытная станция".

О необходимости ОРЦ говорили и другие участники бизнес-конференции.

Сегодня картофель хранится на частных складах, бывших фермах, практически в полевых условиях. Частично продукция пропадает. Товаропроизводители несут потери. 30-40 процентов картофеля в итоге не товаропригодно. Поэтому, конечно, тема оптово-распределительных центров нас очень интересует, - уточнил Арман Китаев, руководитель СПК "Береговое-Агро".

Игорь Головашов, руководитель ТОО "Евразия Групп Казахстан" считает, что ОРЦ - это нужный проект.

Во-первых, это помощь малому бизнесу, который не может себе позволить выделить средства на строительство современного овощехранилища, в результате чего вынужден продавать продукцию с поля перекупщикам, которые сбивают цену. А во-вторых, с помощью данного проекта фермеры выйдут на сети и рынки, туда, куда малый, да и средний бизнес, с трудом заходит. А ОРЦ, я надеюсь, позволит нивелировать подобные проблемы, и сделать так, чтобы было выгодно и фермеру, и потребителю, - заметил он.

Инициатива создания дискуссионной площадки для обсуждения важных проблем фермеров в рамках реализации проекта ОРЦ принадлежит ТОО "Национальная Торгово-Распределительная сеть". Организаторы обещают, что подобные встречи с аграриями станут традиционными.

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