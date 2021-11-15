Михаил Ломтадзе: Почему казахстанский банковский сектор боится конкуренции?

Технологии и инновации улучшают стандарты жизни казахстанцев.

Глава и сооснователь Kaspi.kz рассказал, как Казахстан может выйти на новый уровень цифровизации.

На IX Конгрессе финансистов Михаил Ломтадзе поделился своим видением цифрового развития Казахстана.

Казахстан сделал беспрецедентный рывок в инновациях, в создании финтех-продуктов. Эти продукты улучшают жизнь казахстанцев сегодня и сейчас, – сказал Михаил Ломтадзе.– Драйвером инноваций является Kaspi.kz, который стал примером для многих не только в Казахстане, но и на мировой арене. Компания Kaspi.kz создана в Казахстане и все разработки наша команда делает в Казахстане.

Глава и сооснователь Kaspi.kz также отметил, что сегодня казахстанцы не носят с собой наличные, покупают товары с доставкой, оплачивают платежи без комиссий, регистрируют автомобили онлайн прямо в приложении. Всего несколько лет назад никто даже представить себе не мог, что такое возможно в Казахстане.

Возьмите любой финансовый институт – все делают инновации, занимаются диджитализацией. Два-три года назад никто этим не занимался, а сейчас для всех это стало важным приоритетом, – подчеркнул Михаил.

Он добавил, что технологии и инновации улучшают стандарты жизни казахстанцев и повышают конкурентоспособность страны на мировой арене.

"Мы уже достигли больших успехов, и есть еще огромный потенциал дальнейшего развития цифровых сервисов", – отметил он.

Михаил также рассказал, что часто слышит жалобы коллег по сектору, что текущее регулирование не дает им возможность создавать инновационные сервисы и развиваться. И предложил три шага, которые помогут создать дополнительные возможности для развития.

1. Разрешить финансовым институтам приобретать активы для создания и развития бизнеса.

Михаил Ломтадзе пояснил, что, например, "Халык Банк" планирует участвовать в приватизации "Казпочты", другие финансовые институты приобретают мобильных операторов.

Такие приобретения могут создать новые возможности для расширения бизнеса и появления инновационных сервисов для казахстанцев.

"Но надо быть осторожным, – добавил Михаил, – потому что эти приобретения делаются за счет вкладчиков. Регулирование все равно нужно, но, наверное, в этом направлении имеет смысл облегчить".

2. Создать открытую банковскую платформу – Open API.

"Открытая банковская платформа даст всем игрокам равный доступ к банковской информации и клиентам, – пояснил глава Kaspi.kz. – Уже сейчас все создают инновационные продукты, а будут создавать еще быстрее и сделают финансовые услуги более доступными для граждан. Это классно! Мы много раз это обсуждали, но пора уже что-то с этим сделать".

3. Дать доступ к открытой банковской платформе казахстанским и международным технологическим компаниям, иностранным финансовым компаниям.

"С этим, наверное, коллеги не согласятся, но надо дать возможность технологическим компаниям получить доступ к Open API. Это казахстанские технологические компании, международные технологические компании и даже иностранные финансовые институты. Чего мы боимся? Почему банковский сектор Казахстана боится конкуренции с иностранными банковскими или технологическими компаниями? – спросил Михаил. – Надо облегчить им вход на казахстанский рынок. От этого выиграет потребитель, будет конкуренция. В последние два-три года мы друг друга расшевелили и все занялись диджитализацией. Если зайдут иностранные технологические компании и финансовые институты, мы еще быстрее будем развиваться. Конкуренция – это хорошо!"

"Мы со стороны Kaspi конкуренции не боимся, но знаем, что коллеги против того, чтобы сюда заходили иностранные компании", – сказал в завершение своего выступления Михаил.

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