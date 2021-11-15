Иммунолог назвал три варианта эволюции коронавируса

Что может произойти с коронавирусом SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов описал три наиболее вероятных сценария развития коронавирусной инфекции, передает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Специалист по особо опасным инфекциям отметил, что варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 специалисты просчитывают, основываясь, в том числе, на знаниях о развитии других вирусов.

Атипичная пневмония (SARS. – Прим. ред.) и MERS (ближневосточный респираторный синдром. – Прим. ред.) – их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе, – сказал Владислав Жемчугов.

Кроме того, существует и другой вариант эволюции вирусов: в ходе мутаций они могут потерять агрессивность и поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда, продолжил врач.

Ученый считает, что в первом случае коронавирус найдет "нового хозяина", а во втором – просто исчезнет из человеческой популяции наподобие SARS и MERS.

Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа, – считает Жемчугов.

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