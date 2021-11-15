Пособие на тройняшек оформили через банковское приложение

За 10 месяцев 2021 года в Алматинской области было оформлено более 49 тыс. пособий.

Жительница Коксуского района Алматинской области Ардагуль Аскербек родила тройню – девочек назвали Гульсая, Нурсая и Нурсыйла.

Счастливая мама подала заявление для оформления свидетельства о рождении через портал еgov.kz. А пособие по рождению и уходу за детьми до одного года было оформлено через приложение банка.

Ардагуль Аскербек была приятно удивлена, когда узнала о возможности оформить пособие со своего смартфона всего за пару минут.

Это отличная онлайн-услуга для рожениц. Мне не пришлось идти в ЦОН. Все очень быстро и удобно, экономишь много времени. Выражаю благодарность специалистам отдела обслуживания населения, которые мне рассказали об этой услуге, – сказала Ардагуль Аскербек.

Напомним, что свидетельство о рождении ребенка и соответствующие пособия также можно оформить в проактивном формате. После рождения ребенка, еще в роддоме, женщина получит SMS-уведомление с предложением оформить свидетельство о рождении ребенка. Затем высылается SMS с предложением оформить пособие онлайн. После согласия в ответном сообщении нужно написать номер счета, на который будет начислено пособие.

На сегодняшний день для оформления пособия по рождению ребенка и по уходу за ним до одного года есть возможность подать заявку через приложения Kaspi.kz и Homebank. Для этого необходимо в мобильном приложении одного из этих банков перейти в раздел "Госуслуги", выбрать соответствующую услугу, далее проверить правильность написания персональных данных и подтвердить заявление. После отправки заявки вам будет отправлено PUSH-уведомление и SMS о результате оказываемой услуги и назначенной сумме платежа. Услуга оказывается бесплатно и заказать ее можно в любое время в течение одного года после рождения ребенка, – сказал директор филиала "Правительства для граждан" по Алматинской области Аслан Габдуллин.

Отметим, что за 10 месяцев 2021 года в Алматинской области было оформлено более 49 тыс. пособий по рождению ребенка и уходу за ним до одного года.

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