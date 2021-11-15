Неудобно, опасно, дорого: оптометрист развеяла мифы о контактных линзах

Можно ли подобрать линзы самостоятельно, не причиняют ли они неудобства, можно ли их носить детям и пожилым людям, разъяснила врач-оптометрист.

Контактные линзы для глаз были изобретены как альтернатива очкам. Вначале они имели исключительно медицинское предназначение – корректировать зрение. Однако со временем линзы стали приобретать функции украшения и превратились в модный атрибут. Существует множество мифов о подборе контактных линз и об их воздействии на зрение. Zakon.kz обратился за разъяснениями к оптометристу, врачу лаборатории контактной коррекции Казахского НИИ глазных болезней Гульжанат Мухатаевой.

Миф 1. Для ношения контактных линз противопоказаний никаких нет.

Противопоказания для ношения контактных линз, конечно же, есть. Это: гнойные воспалительные заболевания, конъюнктивит, рубцы и ожоги роговицы. Контактные линзы нужно применять при абсолютно здоровой роговице.

Миф 2. Контактные линзы можно подобрать и купить самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста.

Линзы подбираются только после осмотра врача, который проводит обследование роговицы, снимает ее параметры, кривизну, на аппарате определяет зрение – «минус» или «плюс», и только после этого выписывает рецепт.

Неточный подбор линзы может привести к ухудшению зрения, а при неправильной посадке – к раздражению глаза, покраснению.

Миф 3. Людям старше 40 лет не следует носить контактные линзы.

Линзы можно носить всем, у кого нет противопоказаний. Проверять зрение у врача нужно раз в полгода.

Миф 4. Детям и подросткам носить контактные линзы нельзя.

Детям носить линзы можно, если ребенок находится уже в сознательном возрасте, но опять же – только после осмотра врача. Некоторые дети, которым диагностируется сильная миопия (близорукость), не могут носить очки. В этом случае врачи рекомендуют им контактные линзы.

Для ношения линз нужна строгая гигиена, а маленькие дети могут грязными руками потрогать глаза. Ребенок должен надевать линзы только под присмотром родителей. Если он маленький, это должны делать взрослые.

Миф 5 «Футбольные мячи», «смайлики», глаза вампира и дракона… Декоративные линзы вполне безопасны и не имеют противопоказаний.

Основная функция декоративных линз – изменение цвета радужки. Они бывают трех видов: цветные, оттеночные и карнавальные. Выбор декоративных линз большой: производители предлагают линзы самых невероятных оттенков и цветов. Популярны у молодежи клубные линзы, которые светятся под воздействием УФ-ламп.

Все требования, которые относятся к контактным мягким линзам, предъявляются и к декоративным. Людям нравится выглядеть красиво, иметь тот цвет радужки, который хотят.

Есть бренды, которые производят безопасные декоративные линзы. Применять такие линзы можно, но только после рекомендации врача. К сожалению, сейчас очень много несертифицированных, некачественных декоративных линз, которые подростки могут найти в свободном доступе, без рецепта.

К нам часто обращаются пациенты с осложнениями после их ношения. Дети покупают на сайтах непонятно что. Краска, которой окрашены линзы, должна быть безопасна для здоровья, – отмечает Гульжанат Мухатаева.

Миф 6. Очки намного удобнее линз.

Контактные линзы – это мягкая контактная коррекция, которая считается стопроцентной альтернативой очкам. В контактных линзах качество зрения будет даже выше, чем в очках.

Контактные линзы существенно улучшают периферическое зрение. Можно носить линзы разных диоптрий: например, в одном глазу -2, в другом -9. Такие очки пациент не сможет носить – разница между стеклами должна быть не более двух диоптрий.

Линзы удобны тем, что в холодную погоду, когда их «носитель» заходит в помещение, они не запотевают, как очки.

Но при ношении линз необходимо соблюдение строгой гигиены, режима их ношения, сроков замены и правильного ухода. В этом отношении очки не так требовательны, но они могут доставлять некоторое неудобство, особенно при активном образе жизни и занятиях спортом.

Миф 7. Линзы для дальнозоркости искажают дальнее расстояние.

Если после 40 лет человеку становится сложно читать мелкий шрифт и выполнять любую работу вблизи – это пресбиопия (возрастная дальнозоркость). На сегодняшний день есть мягкие контактные мультифокальные линзы, которые имеют два фокуса, и человек хорошо видит как вблизи, так и вдаль. Такие линзы не искажают расстояние.

Миф 8. Для хранения линз можно использовать физраствор, а если его нет под рукой, то обычную воду.

Для хранения линз можно использовать только специальные растворы, которые защищают и дезинфицируют линзы.

Миф 9. Контактные линзы могут травмировать глаз.

Правильно подобранные контактные линзы – самый безопасный метод коррекции зрения. У линзы несколько параметров, таких как: диаметр, кривизна, которые нужно соблюдать при подборе. При самостоятельной покупке линз они могут неправильно «сесть», что приведет к покраснению глаз и чувству инородного тела.

Миф 11. Контактные линзы могут прилипнуть к глазу.

Правильно подобранная линза прилипнуть не может. Она хороша, тем, что увлажнена. Под ней всегда есть слеза.

Миф 12. Контактные линзы могут выпасть из глаз.

Если линзы неправильно подобраны по кривизне и диаметру, они могут сместиться, когда человек сильно моргает или трет руками глаза. Просто так выпасть они не могут.

Миф 13. Глазам нужно давать отдохнуть от линз.

Линзы кислородопроницательны, поэтому такой надобности нет.

Миф 14. Постоянное ношение контактных линз со временем ухудшает зрение.

Это не так. Если линзы правильно подобраны, они никак не повлияют на зрение.

Миф 15. Людям с астигматизмом нельзя носить контактные линзы.

Существуют специальные линзы для пациентов с астигматизмом. Ассортимент их большой. Такие линзы должен подобрать врач индивидуально. К сожалению, сейчас выявляется много детей с астигматизмом, а грамотно подобранные линзы дают хороший результат и гарантию, что заболевание не будет прогрессировать.

Алена Мирошниченко

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!