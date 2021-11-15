Что нужно знать, если хочешь попасть в геймдев

Что нужно знать для создания компьютерных игр.

Геймдев – это процесс создания виртуальных игр, который охватывает полный цикл работ – от разработки концепции до ее выпуска на рынок. По прогнозам аналитиков, индустрия игр заметно вырастет к 2025 году: только в Китае расходы пользователей составят почти 2,5 млрд долларов, а в Индии объем рынка увеличится на 113%. Специально для портала Zakon.kz проджект-менеджер студии Playrix Ярослав Халиулин рассказал о специфике игровой индустрии, ее развитии на рынке и сложностях работы.

Процесс работы

Как и любая коммерчески успешная сфера бизнеса, геймдев имеет ряд специфических характеристик. К ним можно отнести и процесс создания игры, который включает в себя следующие этапы:

Разработка концепции – стадия придумывания идеи и главного сюжета, который будет развиваться в игре. Пре-продакшн – время, которое помогает определить уникальность вашего продукта и составить механику его работы, черновой вариант для дальнейшего совершенствования. Продакшн – финализация продукта. Это заключительная отрисовка графики, создание анимации и сопровождающей озвучки. Софт-лонч – "мягкий запуск" игры, предназначенный для тестового режима игры для ограниченной аудитории пользователей. Релиз – выпуск игры на рынок.

Каждый этап равнозначен, поэтому нельзя пренебрегать ни одной составляющей. Так, если вы до конца не продумаете концепцию на начальном этапе, то не сможете приступать к следующим шагам. А если не уделите достаточное количество времени софт-лончу и поторопитесь, то не сумеете исправить ошибки, которые можно было бы выявить до релиза, – добавляет Ярослав.

Команда

Как отмечает эксперт, количество человек в команде может варьироваться в зависимости от финансовых возможностей и масштабности проекта. Основной костяк может состоять из геймдизайнера, продюсера, проектного менеджера, разработчиков. Дополнительными специалистами могут выступить аналитики, техдиректор, HR- и PR-специалисты. Все их функции сводятся к следующему:

Геймдизайнер – режиссер в мире игр. Этот специалист генерирует основную идею, оформляет ее концепцию, продумывает механику, сюжет, персонажей, сеттинг, курирует разработчиков и многое другое. Он участвует в процессе создания игры от начала и до конца, постоянно анализируя и совершенствуя ее.

Продюсер – идеолог, который не только отвечает за качество игры и ее успех на рынке, но и работает с финансовой частью проекта и инвесторами.

Проектный менеджер – в отличие от продюсера, задачи и функции проектного менеджера будут крутиться внутри команды. Он будет курировать работу разработчиков, следить за дедлайнами и решать мелкие административные и коммуникационные задачи в процессе создания игры.

Команда разработчиков – сотрудники, без которых невозможно технически выстроить игру. Обычно в команду разработчиков входят несколько специалистов: программисты, UI-специалисты, разработчики и так далее.

На самом деле, огромная команда – еще не признак успешности компании, потому что существует довольно много примеров инди-компаний из “гаража”, которые благодаря энтузиазму завоевали рынок и доверие аудитории, – отмечает Ярослав.

Специфика индустрии

Как и любой другой IT-проект, геймдев несет за собой ряд производственных и финансовых рисков. А значит, требует четкого планирования и учета многих технических нюансов. Если вы решили развиваться в этой индустрии, то стоит сначала определиться с платформой, на которой вы хотели бы запустить игру. Это может быть игра, предназначенная для чего-то одного: компьютера, смарфтона, приставки, – или кроссплатформенный продукт, который можно будет выпускать на всех цифровых площадках.

Геймдев – это лотерея. Твой шанс преуспеть – 50 на 50. На самом деле нет никакого секретного рецепта, как сделать игру успешной, поможет только экспертиза, интуиция, усилия и опыт, который нарабатывается годами, – рассказывает эксперт.

Ярослав отмечает, что выбор площадки зависит от потенциальной аудитории, на которую вы ориентируете свой продукт. Поэтому еще на начальном этапе необходимо учитывать разные психотипы, образы жизни и финансовые возможности. Кроме того, нужно учитывать жанр игры, над которой вы хотите работать. Если она, помимо развлекательной части, имеет пользу, то нужно понимать, какую именно проблему она решает.

Например, сейчас команда Steppe Dragon во главе с учредителем Алибеком Наримбаем работает над обучающей интерактивной детской игрой для смартфонов Knowledge of The World. Она предназначена для детей младшего школьного возраста, которым важно получить базовые представления о познании мира. По словам команды, KOW – это не просто учебник, а полноценная интерактивная игра с занимательной подачей информации и различными мини-играми для эффективного усвоения теории.

В планах компании – выйти на мировой рынок, так как за последние годы игровой сегмент вырос: пандемия снизила затраты людей на путешествия и заставила чаще проводить время дома, где можно развлечь себя сериалами или играми.

Сегодня лидерами мобильного гейминга остаются казуальные игры: Homescapes, Gardenscapes, Project Makeover. На компьютерах все еще преобладает тренд игр в жанре Battle Royale – Call of Duty: Warzone, Pubg, Apex и тому подобное. Мы видим, что людей в основном интересует развлекательный контент, но понимаем, что важно также учитывать пользу, которую продукт может принести обществу, – подводит итоги Ярослав.

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