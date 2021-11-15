Самбист Умар Янковский стал бронзовым призером мирового первенства

Следующее первенство пройдет в Ашхабаде в 2022 году.

В Ташкенте завершился Чемпионат мира по самбо, где казахстанские спортсмены отличились медалями в 11 весовых категориях, сообщает Zakon.kz.

В последний день состязаний медаль бронзового достоинства принес казахстанской команде Умар Янковский. Самбист, выступавший в весовой категории до 88 кг, в полуфинале проиграл россиянину Магомеду Магомедову.

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Призовой фонд данных соревнований составил 231 тыс. долл. США. Чемпион мира получил 4 тыс. долл., вице-чемпионам вручили по 3 тыс. долл., а бронзовым призерам – по 2 тыс. долл.

Следующее первенство планеты пройдет в Ашхабаде в 2022 году.

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