Памятник лидерам "Алаш орды" установили в Туркестанской области

Меценат Бекет Тургараев выразил признательность за слаженную работу местного акимата.

На комплексе "Мәңгілік ел" в селе Сарапхана Казыгуртского района Туркестанской области был установлен памятник в честь национальных героев "Алаш арыстары".

Эта инициатива была посвящена 30-летию независимости.

В торжественном мероприятии приняли участие представители интеллигенции, общественные деятели, историки и писатели со всей страны. В частности, выступили Мамбет Койгельды, Куаныш Айтаханов, Сауытбек Абдрахманов, Нармахан Бегалиулы и другие, отметили особое значение состоявшегося события, сказав, что это памятник, посвященный важному событию в истории нашей страны.

Меценат Бекет Тургараев выразил признательность за слаженную работу местного акимата. Аким Казыгуртского района Арман Абдуллаев и общественники отметили, что это дух патриотизма в первую очередь. События 1986 года очень много значат для Казахстана. Это историческое наследие, молодежь должна помнить и знать, какой ценой казахстанцам досталась наша Независимость.

Также в этот день состоялось открытие памятников "Анаға тағзым" - дань материнской любви, и памятник прославленному борцу, в честь 150-летия казахского палуана Кажымукана Мунайтпасова "Кажымукан Балуан". Идея открытия памятников также принадлежит известному меценату Бекету Тургараеву.

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