В Туркестанской области открыт мемориал, посвященный созакскому восстанию

В числе организаторов и спонсоров этого благого дела - Орынбек Ибижанов, Бекет Тургараев, Сексенбай Турысбеков.

В селе Созак Созакского района Туркестанской области открыт мемориал "Созак қасіреті". Памятник, посвященный жертвам массового голода 30-х годов прошлого века, а также "Сузакскому восстанию".

Мемориал был установлен в парке "Жастар" в сельском округе Созак. Длина мемориала составляет 8 метров. В центральной его части установлена плита с описанием истории "Сузакского восстания". А перед мемориалом "Созак қасіреті" установлен памятник павшим от голода казахстанцам. Доминирующая часть монумента - скульптурная группа, состоящая из фигур, а в основной оси композиции расположено каменное изваяние.

В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, общественные деятели, ученые-историки и писатели со всей страны. На церемонии открытия выступил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, который назвал голодомор крупнейшей гуманитарной катастрофой советского периода. И увековечение памяти этой трагической страницы отечественной истории вызвано стремлением потомков выразить дань уважения памяти жертв голодомора и "Созакского восстания".

Мамбет Койгельды, Талас Омарбеков, Берик Абдыгалиулы, Хангельды Абжанов и другие активисты дали высокую оценку этой инициативе. В ходе встречи было высказано, что от голода умерли свыше 1,5 миллиона человек, более 600 тысяч казахов были вынуждены "откочевать за пределы исторической родины". Также они отметили, что такие "мрачные" страницы истории, как массовый голод (ашаршылық) 1931-1933 годов в Казахстане и "Созакское восстание", должны остаться навсегда в сознании поколений.

В числе организаторов и спонсоров этого благого дела - Орынбек Ибижанов, Бекет Тургараев, Сексенбай Турысбеков.

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