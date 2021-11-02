Награждена победительница конкурса "Мисс туркестан-2021"

Областной конкурс в этом году впервые прошел в онлайн формате.

Сегодня в комплексе "Конгресс Холл" состоялась церемония награждения победительницы областного конкурса красоты "Мисс Туркестан-2021".

На мероприятии заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов поздравил победительницу конкурса - Султанбиби Шахапову - и пожелал ей удачи в предстоящем конкурсе "Мисс Казахстан-2021", который пройдет в ближайшее время.

На торжественном мероприятии был представлен видеоролик о том, как проходил конкурс, а также состоялся показ мод, подготовленный к церемонии награждения. Помимо этого Акерке Турдалиевой был присвоен титул "Мисс талант".

Областной конкурс "Мисс Туркестан-2021" в этом году впервые прошел в онлайн формате. В конкурсе приняли участие самые красивые девушки Туркестанского региона.

Проект был организован национальным конкурсом красоты "Мисс Казахстан". Звездное жюри просмотрело анкеты 10 финалисток, увидело их фото и видеовизитки, а также провело с девушками собеседование на Zoom-конференции. После собеседования почти единогласным решением была выбрана Султанбиби Шахапова.

Девушка учится в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмета Ясави. В будущем планирует стать дизайнером интерьера.

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