В Туркестанской области за последние сутки Covid-19 выявлен у 16 человек

С начала пандемии зарегистрировано 15 254 случаев заражения КВИ.

По матрице эпидемиологической ситуации Туркестанская область находится в "зеленой" зоне.

За последние сутки в регионе выявлено 16 случаев КВИ. Суточный прирост составляет 0,10%. Всего в инфекционной больнице есть 930 мест, 625 из них пустуют. С начала пандемии зарегистрировано 15 254 случаев заражения КВИ.

В целом по региону І компонентом вакцинировано 973890 человек, II компонентом привиты 890558 человек. По собственному желанию за последние сутки вакцину приняли 150 человек.

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