В Туркестанской области предложили создать ассоциацию анимации тюркоязычных стран

В работе круглого стола приняли участие представители казахской мультипликации и известные режиссеры-аниматоры из тюркских и центральноазиатских стран.

На Международном фестивале анимационных фильмов ÁMEN в Туркестане обсудили современное состояние и перспективы анимационного искусства тюркоязычных стран.

В работе круглого стола, организованном во второй день фестиваля, приняли участие представители казахской мультипликации и известные режиссеры-аниматоры из тюркских и центральноазиатских стран. В их числе генеральный продюсер центра "Поддержка национального кино" Адай Абильда, продюсер и режиссер анимации Мусаб Гюндуз (Турция), режиссер-сценарист, деятель культуры РК Батырхан Дауренбеков, генеральный продюсер телеканала "Balapan" Сандугаш Баймаханкызы, художник комиксов и движения Мустафа Ахмет Кара (Турция), режиссер-мультипликатор Турдыбек Майдан, преподаватель Казахского национального университета искусств Ляззат Билялкызы, режиссер-аниматор Азизбек Мухамедов (Узбекистан) и руководители отечественных киностудий.

Также в мероприятии, посвященном анимации, приняли участие депутат Мажилиса Макпал Тажмагамбетова и заместитель Председателя правления Института общественного развития "Рухани жаңғыру" Аманбек Тулепбергенов.

В ходе встречи участники единогласно остановились на том, что в будущем нужно объединить аниматоров всех тюркскоязычных стран.

Если объединить специалистов анимации тюркскоязычных стран и систематизировать работу в этом направлении, то можно будет охватить большую аудиторию. Надо идти в этом направлении. Интерес есть, но нет движения. Мы должны создать организацию, которая станет мостом между тюркоязычными государствами, - сказал А. Абильда.

Турецкий продюсер и режиссер анимации Мусаб Гюндюз подчеркнул, что тюркским народам необходимо стать единомышленниками, и отметил, что поддерживает идею создания общей организации.

В ходе заседания депутат Мажилиса Макпал Тажмагамбетова и заместитель председателя Правления Института общественного развития "Рухани жаңғыру" Аманбек Тулепбергенов ознакомились с предложениями аниматоров.

Победители были награждены в нескольких номинациях. Короткометражный анимационный фильм "Дом на колесах" признан "Лучшим анимационным фильмом" фестиваля. Кроме того, победители были определены еще в девяти номинациях. Лучшим сериалом стал проект двух участников.

Мультсериал "Бұзығым" Тынышкали Тлегенова и "Суперкөлік самұрық" Бекдоса Саятулы победили в этой категории. Высокую оценку среди других зарубежных участников получила работа аниматоров из Таджикистана и Башкортостана. Башкирский аниматор Рим Шарафутдинов выиграл в номинации "Лучшая режиссерская работа" с произведением "Золотой дворец". А участница из Таджикистана Лолисанам Улугова стала автором лучшего сценария с мультфильмом "Хувайдо".

Студенческие работы фестиваля оценивались в двух номинациях. Мультфильм "Жанұя" Мейржана Толепбая стал лучшей работой среди студентов, а произведения студентов Казахского национального университета искусств Малики Максаткызы и Гульнуры Кажыбека были удостоены награды "Лучшая студенческая режиссерская работа".

Специальным призом жюри награждены режиссер Нургуль Даутова и Султан Кыдырбаев. Режиссер Мейржан Толепбай получил приз зрительских симпатий.

Специальным призом жюри награждены режиссер Нургуль Даутова и Султан Кыдырбаев. Режиссер Мейржан Толепбай получил приз зрительских симпатий.

Среди представленных на конкурс комиксов лучшей признана работа Мади Отегенова "Батыл сақшылар".

А самые юные участники фестиваля, воспитанники кружка анимации Туркестанского Дворца школьников, были отмечены за креативный подход.

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