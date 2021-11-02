В Туркестанской области усилена борьба с организаторами финансовой пирамиды

Назначено 15 видов экспертиз.

С лета 2020 года в органы внутренних дел республики стали поступать заявления от граждан, ставших жертвами финансовой пирамиды "Индиго 24". В основном это жители Туркестанской, Мангистауской областей, городов Шымкент и Нур-Султан. Число жертв превысило 2000 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к созданию и управлению финансовой пирамиды сотрудниками полиции выявлено и задержано 25 человек. Это жители Туркестанской области и городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент. У всех задержанных были изъяты компьютерная техника, движимое и недвижимое имущество. Еще одного подозреваемого объявили в розыск.

С учетом масштабов совершенного преступления приказом Министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Е.Тургумбаева на базе Департамента полиции Туркестанской области была создана следственная группа в составе 30 следователей из 5 областей страны. Группу возглавила одна из опытных следователей Туркестанской области, майор полиции Алтынай Жолымбекова. Кроме того, к расследованию были привлечены 7 спецпрокуроров, оперуполномоченные, эксперты и переводчики. Досудебное расследование продолжалось более года.

За это время полицейские и прокуроры провели большую работу по сбору доказательств вины подозреваемых. Назначено 15 видов экспертиз.

Следователи установили, что преступная группа в период с февраля 2018 года по август 2020 года мошенническим путем завладела более 3000000000 тенге, пообещав вкладчикам гарантированную стопроцентную прибыль. Полученные деньги были поделены между подозреваемыми. Чтобы стать участниками финансовой пирамиды большая часть граждан взяла кредит под залог своего жилья.

В ходе досудебного расследования следователям удалось доказать, что преступная группа носила организованный характер, действовала четко по намеченному плану, роли каждого участника были четко распределены. В результате полицейские и прокуроры направили в суд многотомное уголовное дело, содержащее более 160 тысяч страниц обвинительного акта.

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