В Арыси появились новые спортивные и детские игровые площадки

Кроме того, в городе и населенных пунктах начато строительство 16 детских игровых площадок, 16 уличных тренировочных площадок и 12 мини-площадок для игры в футбол.

Этой весной на личном приеме акима города Гульжан Курманбековой житель Арыси, общественный активист Серик Жаппаркул выразил просьбу о реконструкции детской игровой площадки по улице Айтеке би.

Глава города приняла это обращение к сведению. Были даны поручения соответствующим отделам, составлен план по реконструкции площадки.

В преддверии 30-летия Независимости и 65-летия города Арысь, по многочисленным просьбам и обращениям жителей, несколько игровых площадок города обновились и обрели более привлекательный вид.

В настоящее время в городе Арысь и населенных пунктах Акдала, Дермене, Кызыл копир, Байыркум, Жидели, Кожатогай и Монтайтас отремонтированы 15 детских спортивных площадок. Руководство города уверяет, что цифра может возрасти.

Кроме того, в городе и населенных пунктах начато строительство 16 детских игровых площадок, 16 уличных тренировочных площадок и 12 мини-площадок для игры в футбол.

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